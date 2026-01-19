서울시 “국가유산청, 세운4구역 재개발 문제 관련 일방적 입장 발표”

서울시가 세운4구역 재개발로 종묘에서 바라보는 경관이 훼손될지 세계유산영향평가(HIA)를 받아야 한다고 재차 강조한 국가유산청을 향해 “대화는 거부하면서 일방적으로 입장을 발표했다”고 반발했다.

서울 종묘와 세운4구역 모습. 연합뉴스

이민경 서울시 대변인은 19일 입장문을 통해 “국가유산청이 세운4구역 세계유산영향평가를 반드시 받아야 한다는 기존 주장을 되풀이하며 일방적으로 서울시와 종로 주민들을 압박했다”면서 이같이 밝혔다.

이 대변인은 “이 사안은 국가유산청장이 단독으로 판단하고 강요할 문제가 아니다”라며 “낙후된 채 방치된 지역에서 고통을 겪고 있는 주민들의 이해를 구하고, 서울시의 도시계획 등을 놓고 종합적으로 논의해야 할 사안”이라고 말했다. 이어 “서울시는 그동안 국가유산청을 향해 주민이 참여하는 민관정 4자 협의를 통해 세계유산영향평가를 포함한 모든 사안에 협의를 진행할 것을 지속 요청해왔다”며 “국가유산청장은 이에 응하지 않았고 지금까지 어떤 공식적 답변도 내놓지 않고 있다”고 덧붙였다.

그는 또 “서울시는 종묘 경관 훼손 주장과 관련해 실제 건축물 높이를 측정하는 공동실측을 제안했으나 국가유산청은 이마저 거부했다”며 “객관적이고 투명한 검증과 소통은 거부한 채 앵무새처럼 세계유산영향평가만 외치는 국가유산청이 서울시와 협의를 통해 문제를 해결할 의지가 있는지 의심하지 않을 수 없다”고 주장했다.

이 대변인은 “세계유산영향평가는 합리적 검증을 위한 절차이지, 세운지구 개발을 사실상 중단시키거나 무력화하기 위한 도구가 되어서는 안 된다”며 “시는 세계유산 보존이라는 대원칙에 동의하며, 객관적 검증과 합리적 협의에는 언제든 열려 있다는 입장을 분명히 밝힌다”고 했다. 아울러 “시가 제안한 세운 4지구 건축물 높이의 실제 측정을 위한 현장 검증부터 함께 진행하는 것이 논의의 출발점이 돼야 할 것”이라며 “국가유산청은 실제 건축물 높이를 왜곡하는 주장을 자제하고 서울시가 현장에 설치해 놓은 애드벌룬을 이용한 객관적인 공동 실측에 응해주길 바란다”고 촉구했다.

이날 국가유산청은 세운4지구 재개발 관련, 세계유산영향평가의 필요성을 강조하는 간담회를 열고 국제 기준에 맞춰 불필요한 절차와 과정을 최소화해 평가를 1년안에 마무리할 수 있게 하겠다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지