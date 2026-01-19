이동의 안전을 사회적 가치로, 포스코 포항제철소 참사랑교통봉사단, 지역 밀착형 ESG 실천

포스코 포항제철소 ‘참사랑교통봉사단’이 꾸준한 봉사활동을 통해 지역사회와의 연대와 협력을 강화하며, 교통안전 문화 확산에 기여하고 있다.

포스코 포항제철소 참사랑교통봉사단이 어린이들의 안전한 통학 환경 조성을 위해 교통안전을 지도한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포스코 제공

19일 포스코에 따르면 포항 지역의 시민 안전을 위해 솔선수범 중인 ‘참사랑교통봉사단’은 2021년 창단 후 현재 단원 약 130명이 자발적으로 참여, 교통안전 사각지대를 해소하기 위한 현장 중심의 봉사활동을 이어오고 있다.

포항 송림초등학교, 송도초등학교 학생을 대상으로 안전한 등·하굣길을 위해 매월 2회 정기적인 교통안전지도를 실시하는 한편 교통사고 예방을 위한 보행 지도 활동을 통해 어린이들의 안전한 통학 환경 조성에 힘쓰고 있다.

특히 2024년부터 비 오는 날 차량 불빛에 반사돼 운전자가 보행자를 잘 식별할 수 있도록 반사 안전띠와 어린이 시야를 확보하는 투명창을 부착한 ‘안전우산’ 240개를 지역 학교에 전달했다.

또한 ‘안전속도 5030’ 캠페인을 통해 교통사고 예방과 안전 인식 향상에도 힘쓰고 있다.

'안전속도 5030’은 보행자 안전을 위해 도로의 기본 제한속도를 주요도로 기준 시속 50km, 이면도로의 경우 시속 30km로 조정하는 캠페인을 말한다.

포스코 포항제철소 참사랑교통봉사단이 제작한 '안전우산'.

이밖에도 포항스틸러스 축구경기를 비롯 불빛축제, 해맞이 행사 등 포항지역 대표 문화행사에서 교통안전 안내 활동을 통해 시민들의 안전을 책임지고, 어르신과 장애인 등 취약계층 대상으로 세심한 봉사와 형산강 정화 활동 및 인명 구조 활동을 펼치는 등 봉사의 범위를 확장하고 있다.

이러한 공로를 인정받아 ‘참사랑교통봉사단’은 지난달 포스코 포항제철소 ‘올해의 봉사상’과 ‘2025년 포항시장 표창’을 수상하는 영예를 안았다.

포스코 포항제철소 제강부 박병엽 단장은 “참사랑교통봉사단의 활동은 포항제철소가 추진해 온 다양한 봉사활동과 자매마을 교류 등 지역사회 상생 노력의 연장선”이라며 “앞으로도 시민의 안전을 최우선으로 지역과 함께하는 봉사를 이어가고, 모두가 함께 만들어가는 선한 영향력을 확산하겠다”고 밝혔다.

한편, 포스코 포항제철소는 참사랑교통봉사단을 비롯 총 42개의 재능봉사단과 3000여 명의 단원이 참여해 포항 지역 곳곳에서 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 나눔과 배려의 문화를 확산시키고 있다는 평가가 나온다.

