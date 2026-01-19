‘자본금 50만원’ 스타트업… 무인기 자수한 청년은 미등록 [밀착취재]

북한에 무인기를 날려 보냈다고 밝힌 한 대학원생이 운영한 ‘무인기 개발’ A업체 사무실은 공실이었다. 현재는 대표 한 사람만 임원으로 등록된 것으로 확인됐다. 업체는 2024년 말까지 창업동아리 형태로 대학에서 제공한 사무실을 사용했으며 ‘무인기 개발·제작’ 등을 활동 목적으로 보고했다. 무인기 발사를 자수한 인물은 북한의 동향 등을 다루는 인터넷 언론사 2곳을 운영한 것으로도 파악됐다.

19일 기자가 찾은 A업체의 등기상 주소인 서울 광진구 한 대학의 학생창업지원센터 소유 공유 오피스에는 다른 기업체 4곳의 간판만 붙어 있었다. 공실인 사무실 앞에는 기존에 사용한 것으로 보이는 파티션과 의자 등에 ‘폐기’ 표시가 붙은 채 버려져 있었다. A업체 이름은 없었고, 무인기를 개발할 수 있는 장비나 시설 등도 찾아볼 수 없었다.

대법원 인터넷등기소에서 발급받은 법인 등기부등본에 따르면 A업체는 2023년 9월22일 설립해 같은 날 등기국에 유한회사로 등록했다. 자본금 총액은 50만원이었다. 학생창업지원센터 관계자는 “2024년 12월까지 총 1년을 지원했다”며 “사무실 이외에 기술 개발을 위한 연구실 등은 지원하지 않았다”고 밝혔다. 또 “두 사람이 활동했고, 6개월 활동 후 한 학기 연장을 위해 서류를 낼 때는 대표 장모씨만 있었다”고 했다.

실제 임원으로 등기된 인물은 대표로 알려진 장씨뿐이었다. 그 밖에 장씨의 대학 후배이자 이사로 알려진 오모씨와 대북전문이사로 알려진 김모씨는 등기돼 있지 않았다.

김씨는 지난해 6월 한 언론 인터뷰에서 업체를 만든 배경에 대해 “(2022년) 북한 무인기 침투 사건을 보고 ‘우리가 더 잘할 수 있겠다’는 생각이 들었던 것 같다”고 했다. 또 한 유튜브 채널 방송에서 “북한 애들이 무인기를 한국 쪽에 잔뜩 보냈는데 우리가 아무런 대응 안 한다면 보낼 수도 있겠다”고도 말했다.

군경합동조사 태스크포스(TF)는 16일 장씨를 불러 조사했다. 같은 날 30대 대학원생이라고 밝힌 오씨는 언론 인터뷰를 통해 자신이 무인기를 날렸다고 자수했다.

무인기를 띄운 용의자로 지목된 이들은 꾸준히 보수 성향 단체에서 활동했다.

또 오씨는 북한 정치사회·경제 등 소식이나 국제 이슈를 다루는 인터넷 언론사 2곳을 운영하고 있다. 지난해 4월 인터넷신문 등록을 마친 두 회사는 군 정보기관으로부터 정보 수집 등 업무를 수행하기 위한 가장업체라는 의혹도 제기됐다.​ 김씨가 ‘북한 팀장’을 맡고 있는 통일을 주장하는 청년 단체 ‘한반도청년미래포럼’은 이들 중 한 언론사가 주최한 해외특파원 발굴사업 기획기사 공모전을 후원하기도 했다.

한반도청년미래포럼은 이날 입장문을 발표하고 단체는 무인기 사건과 무관하다고 밝혔다. 또 논의를 거쳐 김씨가 조직의 운영 원칙에 반하고 대외적인 신뢰를 심각하게 훼손했다고 판단해 제명 조치하기로 결정했다.

북한에 무인기를 보냈다고 주장한 대학원생이 활동한 A업체가 등록된 서울 광진구 한 대학의 학생지원센터 공유 사무실이 19일 비어 있고 문 앞에는 사무용 집기가 버려져 있다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 정례 기자간담회에서 오씨가 자수한 내용에 대해 “큰 틀에서 틀린 내용은 아니다”라면서도 “전체적인 수사는 다를 수 있어 현 단계에선 구체적인 확인이 어렵다”고 밝혔다.

군 정보기관인 국군정보사령부가 무인기를 침투시켰다고 밝힌 대학원생을 지원했다는 의혹에 대해 TF에 속해 있는 국방부 수사 인력은 이날 국군정보사령부를 대상으로 사실관계를 살핀 것으로 알려졌다.

