‘5년 공백’ 김승현 “연예인 걱정은 안 해도 돼”…생계 우려 일축

배우 김승현이 방송 활동 공백으로 인해 제기된 생계 우려를 부인하며 근황을 공개했다.

18일 유튜브 채널 ‘광산김씨패밀리’에는 ‘탤런트 김승현·방송작가 장정윤 부부, 꽤나 쏠쏠하다는 충격 방송 근황’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 ‘광산김씨패밀리’ 캡처

영상에서 김승현은 “내가 KBS의 아들로서 ‘진품명품’에 출연하게 됐다”고 말하며 오랜만의 KBS 방문 소감을 전했다. 그는 “‘살림하는 남자들’ 이후 첫 방문이다. 냄새부터 다르다. 너무 좋다. 예전에는 안방 드나들듯이 했었다”고 회상했다.

다음날 김승현은 KBS1 ‘아침마당’ 출연을 위해 아내 장정윤과 함께 다시 방송국을 찾았다. 대기실에서 대본을 준비하던 중 한 스태프가 방송 작가인 장정윤에게 “작가들은 재방송료처럼 원고료가 따로 나오지 않느냐”고 묻자, 장정윤은 “등록돼 있으면 나온다. 나는 작가협회와 출연자협회에 모두 등록돼 있다”고 설명했다. .

녹화를 마친 뒤 김승현은 “누가 김승현에게 스케줄이 없다고 했느냐”고 농담했고, 장정윤은 “생계 걱정을 하시는 분도 있는데 그 정도는 아니다”라고 전해 생계 우려설을 일축했다. 김승현은 “연예인 걱정은 하는 게 아니다”라고 덧붙였다,

유튜브 채널 ‘광산김씨패밀리’ 캡처

김승현은 최근 방송에서 약 5년 동안 드라마 캐스팅 제안이 없다며 공백을 언급해 화제를 모은 바 있다. 당시 그의 어머니는 “연기를 그렇게 잘하는데 왜 드라마 섭외가 안 들어오나”라고 아쉬움을 전했고, 장정윤 역시 “드라마에 좀 써 달라. 연기를 이렇게 잘하는데”라고 말했다.

한편 미혼부로 딸 김수빈씨를 키워온 김승현은 2020년 MBN ‘알토란’으로 인연을 맺은 방송 작가 장정윤과 결혼했으며, 지난해 둘째 딸 리윤양을 얻었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지