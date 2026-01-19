스페인 고속열차 정면충돌… 최소 39명 사망

스페인에서 두 고속열차가 정면으로 충돌해 최소 39명이 숨지고 100명 이상이 다치는 대형 참사가 발생했다. 부상자 중 중상자가 많고 구조작업이 밤새 진행돼 사상자는 더 늘어날 전망이다.



AFP통신, 로이터통신 등에 따르면 18일(현지시간) 오후 7시40분쯤 스페인 남부 코르도바주에서 열차 두 대가 정면으로 충돌했다.

아비규환 18일(현지시간) 스페인 코르도바주 아다무즈 고속열차 충돌사고 현장에서 구조대가 다친 승객을 앰뷸런스로 옮기고 있다. 이 사고로 최소 39명이 사망하고 100명 넘게 다쳤다. 아다무즈=로이터연합뉴스

남부 말라가에서 출발해 마드리드로 향하던 민영 철도사 이리오 소속 프레치아 1000 열차의 후미 부분이 아다무즈 인근에서 갑자기 탈선하면서 반대 선로에서 시속 200㎞ 속도로 마주 오던 스페인 국영 철도사 렌페 소속 엘 파이스의 머리 부분과 부딪쳤다. 두 열차에는 총 500명가량이 탑승해 있었던 것으로 알려졌다.



이 사고로 일부 객차가 수미터 밖으로 떨어져 완전히 뒤집혔다.



당국은 사망자가 39명이라고 우선 밝히면서 희생자가 더 발견될 수도 있다고 말했다. 국영 방송인 RTVE는 전체 부상자가 100명에 달한다면서 이 가운데 25명이 중상이라고 전했다.



이리오사 열차 탑승자들은 사고 발생 수시간 만에 모두 대피했지만, 렌페사 소속 열차는 손상이 심각해 내부 생존자 수색과 구출에 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.



사고 당시 열차에 타고 있던 공영방송 RNE 기자는 “충돌 순간이 지진과 같았다”면서 “승객들이 비상용 망치를 이용해 객차 창문을 깨고 밖으로 탈출했다”고 전했다.



이번 사고의 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 오스카르 푸엔테 교통부 장관은 사고가 지난해 5월 보수공사까지 마친 평탄하고 곧게 뻗은 구간에서 벌어졌고, 먼저 탈선한 열차도 운행을 시작한 지 4년도 채 되지 않은 신형이라면서 “정말로 이상하다”고 말했다. 페드로 산체스 스페인 총리는 성명을 통해 “상황을 면밀히 주시하고 있다”고 밝혔다.

