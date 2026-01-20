“‘산책’이라는 말만 알아듣는 줄 알았는데?”…똑똑한 반려견, 주인 대화 엿듣고 단어 배운다

부모는 아이 앞에서 평소보다 말을 조심하게 된다. 아이가 부모의 대화를 듣고 배우기 때문이다. 이 말이 반려견에게도 적용될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

사진 = 클립아트코리아 제공

헝가리 외트뵈시 로란드 대학과 오스트리아 빈 수의과대학샤니 드로르 박사팀은 최근 과학 저널 사이언스(Science)에서 ‘재능 있는 단어 학습견’으로 불리는 개들이 주인 대화를 엿듣는 것만으로도 단어를 습득할 수 있다는 사실을 실험으로 확인했다고 밝혔다.

논문에 따르면 연구에 참여한 단어 학습이 빠른 일부 개들은 생후 18개월 된 아기가 단어를 엿듣고 배우는 것과 비슷한 학습 능력을 보인다.

연구진은 보더콜리, 래브라도 리트리버 등 개 10마리를 대상으로 실험했다. 각 실험은 8분간 진행됐다. 첫 실험에서는 주인이 개에게 말을 걸고 새로운 장난감 두 개를 보여주며 이름을 반복해서 말했다. 두 번째 실험에서는 개에게 말을 걸지 않은 채, 주인이 다른 사람과 장난감에 대해 대화하는 모습을 지켜보게 했다.

개들이 새 이름을 학습했는지 확인하기 위해 장난감을 다른 방에 두고 주인이 ‘테디를 가져올래?’처럼 이름으로 장난감을 가져오게 했고, 잠시 뒤 놀라운 일이 벌어졌다.

실험에 참여한 개 10마리 중 7마리가 새로운 장난감 이름을 학습하고 주인의 지시를 따랐기 때문이다. 개들의 수행 정확도는 직접 지시 조건에서는 80%, 엿들은 조건에서는 100%로 비슷한 것으로 나타났다.

연구팀은 전반적으로 재능 있는 단어 학습견들은 엿들은 말을 통해 학습할 때도 직접 주인과 대화하며 배울 때와 같은 수준의 성과를 보였다며 이는 영아들을 대상으로 한 연구 결과와도 일치하는 수준이라고 말했다.

특히 엿듣는 조건 실험에서 개에게 장난감을 보여준 뒤 이를 양동이에 넣고, 일정 시간이 흐른 다음 장난감에 대한 대화를 엿듣게 한 경우에도, 개들은 대부분 새로운 이름을 성공적으로 학습하는 것으로 나타났다.

연구팀은 이 결과는 재능 있는 단어 학습견이 주의 상호작용을 엿듣고 새 이름을 학습할 수 있고, 단어와 물체가 동시에 제시되지 않아도 새로운 단어-물체 대응 관계를 형성할 수 있음을 보여준다고 설명했다.

샤니 드로르 연구진은 “이번 연구는 일부 개들이 대화를 엿듣고 이름을 배울 수 있음을 처음으로 보여준 사례”라면서도 “이 개들은 이미 성견이기 때문에 영아가 단어를 학습하는 것과 뇌의 메커니즘이 다를 가능성이 높다”고 강조했다.

