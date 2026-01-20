정용진 “고객 삶 속으로 들어가라” 패러다임 전환 강조

정용진 신세계그룹 회장이 ‘고객의 삶 속으로 들어가야 한다’는 인식 전환을 강조하며 현장 경영에 속도를 내고 있다. 쿠팡 등 온라인 경쟁사의 공세로 이마트 실적 부담이 커지는 가운데 공간 혁신을 통한 오프라인 경쟁력 강화를 위해 정 회장이 직접 나선 모습이다.



19일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 지난 16일 ‘문 앞 복합쇼핑몰’을 내세운 경기 파주 ‘스타필드 빌리지 운정점’을 찾았다. 스타필드의 새로운 콘셉트인 ‘빌리지’ 첫 매장에 방문한 그는 직원들에게 “고객이 찾아오길 기다리는 걸 넘어 고객 삶 속으로 깊숙이 들어가는 ‘패러다임 시프트’(인식 전환)가 필요하다”고 거듭 당부했다. 정 회장은 올해 신년사에서도 성장을 위한 실천 방안으로, 고객을 위해 기존 생각을 완전히 바꿔야 한다고 주문한 바 있다.

정용진 신세계그룹 회장(가운데)이 지난 16일 스타필드 빌리지 운정을 찾아 책과 커뮤니티 공간이 어우러진 ‘센트럴 파드’를 둘러보고 있다. 신세계그룹 제공

지난달 문을 연 스타필드 빌리지 운정점은 정 회장의 고객 중심 경영 철학이 반영된 복합쇼핑몰이다. 사람들이 일상을 보내는 지역 커뮤니티로 접근해서, 스타필드가 제공할 수 있는 새로운 고객 경험을 더 널리 공유하는 마당을 지향한다.



기존 스타필드가 주로 교외에 조성된 대형 복합쇼핑몰이었다면, 스타필드 빌리지는 누구나 일상에서 편하게 찾을 수 있는 쇼핑몰이다. 1호점인 운정점 역시 운정신도시의 아파트 단지 한복판에 위치해 고객 접근성이 뛰어나고 생활 반경에 자연스럽게 녹아든 모습이다.



정 회장은 “고객이 즐거움을 느끼는 공간이 더 많은 사람들의 집 더 가까이에 있다면 고객의 일상이 얼마나 좋아지겠냐”며 “그만큼 우리와 고객 사이 거리도 확 좁혀진다”고 했다. 운정점 방문객의 70% 이상은 인근 거주민으로 재방문율이 40%에 달한다. 신세계그룹 관계자는 “당초 기대했던 대로 지역민들이 일상을 보내는 지역밀착형 리테일의 새로운 모델로 빠르게 안착했다”고 말했다. 정 회장의 스타필드 빌리지 운정 방문은 지난 6일 이마트 매출 1위 점포인 용인 ‘스타필드 마켓 죽전점’을 다녀간 데 이어 새해 두 번째 현장 경영의 일환이다. 그는 죽전점에서 “가장 빠르고 바른 답은 현장에 있다. 새로운 성장 먹거리를 찾기 위해 올 한 해 더 많은 현장을 찾겠다”고 밝힌 바 있다.



이는 ‘유통 공룡’ 쿠팡을 중심으로 한 온라인 유통의 급성장 속에 오프라인 유통 시장이 구조적 압박을 받고 있다는 현실 인식과 무관치 않아 보인다. 대형마트를 중심으로 한 오프라인 유통은 고객 수 감소와 고정비 부담이 겹치며 성장 한계에 직면한 상태다. 이마트 역시 수익성 개선에 힘쓰고 있지만 매출 정체 흐름을 벗어나지 못하는 형국이다. 정 회장이 연초부터 직접 현장을 찾으며 ‘공간 혁신’과 ‘고객 경험 재정의’에 힘을 싣는 것도, 온라인과 정면 승부하기보다 오프라인만이 제공할 수 있는 차별적 가치를 통해 돌파구를 찾겠다는 위기 대응 전략으로 해석된다.



스타필드를 운영하는 신세계프라퍼티는 운정을 시작으로 ‘스타필드 빌리지’를 서울 가양동, 충북 청주, 대전 유성, 경남 진주 등으로 확대할 계획이다.

