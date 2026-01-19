한국GM, 캐딜락·GMC 송파 전시장 공식 오픈

캐딜락&GMC 송파 전시장 전경. 사진=한국GM 제공

럭셔리 자동차 브랜드 캐딜락이 서울 송파구에 신규 전시장을 오픈하며 프리미엄 채널 네트워크 확장에 속도를 낸다.

19일 한국GM에 따르면 송파 전시장은 캐딜락과 GMC 신차를 함께 판매하는 프리미엄 채널의 첫 번째 전시장으로 서울 남부권 지역 고객 접근성을 강화하고 수도권 전반의 판매 경쟁력을 높이기 위한 전략적 거점이다.

캐딜락은 이를 통해 캐딜락은 서울과 수도권 주요 지역을 잇는 판매 네트워크를 한층 공고히 한다는 계획이다.

송파 전시장은 판매(Sales)와 서비스(Service)가 동시에 제공되는 ‘2S’ 거점으로 운영된다.

차량 상담과 구매는 물론 정비와 서비스까지 한 곳에서 제공함으로써, 하이엔드 고객들의 기대에 부합하는 최상의 고객 경험과 이동에 대한 부담 없이 보다 효율적이고 완결된 프리미엄 브랜드 경험을 누릴 수 있다.

전체 462㎡ 규모로 구성된 송파 전시장의 쇼룸에는 국내 최초 풀사이즈 전동화 SUV ‘에스컬레이드 IQ’와 플래그십 SUV ‘더 뉴 에스컬레이드’를 비롯해 브랜드 최초의 전기 SUV ‘리릭(LYRIQ)’ 등 주요 모델이 전시된다.

또 올해 국내 출시 예정인 GMC 차량 3종도 순차적으로 전시될 예정이다.

송파 전시장의 공식 에이전트는 ‘티에스오토 주식회사’로, 전시장 운영과 고객 서비스를 담당한다.

티에스오토는 2018년 충남 천안에서 캐딜락 비즈니스를 시작한 이후 8년째 협업하고 있는 GM의 오랜 파트너로, 축적된 럭셔리 고객 응대 경험을 바탕으로 송파 지역 고객들에게 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 예정이다.

헥터 비자레알 한국GM 사장은 “이번 송파 전시장 오픈은 GM이 한국 내 프리미엄 채널을 강화하고, 캐딜락과 올해 출시 예정인 GMC 차량 3종을 함께 선보이기 위한 전략적 조치”라며 “전년 대비 23%에 달하는 캐딜락의 2025년 판매 성장 모멘텀을 바탕으로, 향후 프리미엄 채널 네트워크 확장을 통해 핵심 전략 시장인 한국 고객과의 접점을 지속적으로 늘려 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편 캐딜락은 2026년 상반기 중 수도권 서부와 부산 지역에 전시장을 신설해 프리미엄 네트워크를 강화한다.

이와 함께 기존 캐딜락 전시장들은 1월 말까지 프리미엄 채널 체제로 전환되며 기존 캐딜락 차량에 추가해 GMC 브랜드 신차 전시 및 판매 준비를 완료할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지