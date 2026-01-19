공영민 고흥군수 직무평가 71.9%… 호감도·지지도서 ‘모두 1위’

오는 6월 지방선거를 앞두고 실시된 전남 고흥군수 여론조사에서 공영민 현 군수가 직무수행 평가와 지지도, 후보 호감도 등 주요 지표 전반에서 과반 이상의 지지를 얻으며 독주 체제를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

여론조사 전문기관 리서치뷰가 서울경제TV 광주·전남본부 의뢰를 받아 지난 16~17일 이틀간 고흥군 거주 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 실시한 군정 운영 직무평가 조사 결과, 응답자의 71.9%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. ‘매우 잘함’이 47.1%, ‘잘함’이 24.8%로 적극적 긍정 평가가 절반에 가까웠다. 반면 부정 평가는 20.6%(잘못함 12.0%, 매우 잘못함 8.7%)에 그쳤다.

공영민 전남 고흥군수. 고흥군 제공

긍정 평가는 부정 평가의 약 3.5배에 달했으며 특히 핵심 지지층으로 분류되는 ‘매우 잘함’ 응답 비중이 높게 나타났다. 지역별로는 라선거구(도화·포두·봉래·동일)에서 긍정 평가가 77.8%로 가장 높았다.

차기 군수 후보 지지도 조사에서도 공 군수는 56.9%를 기록하며 경쟁 후보들을 오차범위 밖에서 크게 앞섰다. 박준희 13.5%, 안정민 8.4%, 류제동 8.1%, 신순식 전 우정사업본부 경영기획실장 5.3%, 김학영 전 고흥경찰서장 4.7% 순으로 나타났다. 경쟁 후보 5명의 지지율을 모두 합산해도 공 군수가 16.9%포인트 앞서는 것으로 집계됐다.

후보 호감도 역시 공 군수가 60.4%로 가장 높았다. 이어 박준희 전 고흥군 보건소장 12.0%, 류제동 고흥군의회 의장 7.9%, 안정민 민주평통 고흥군협의회장 6.5% 순이었다.

공 군수는 성별·연령·지역을 가리지 않고 전 계층에서 1위를 기록했으며, 특히 40대(지지도 70.1%)와 여성층(60.7%)에서 높은 지지를 받았다.

정당 지지도는 더불어민주당이 85.3%로 압도적 우위를 유지했다. 조국혁신당 5.3%, 국민의힘 2.3%, 무당층 4.1%로 조사됐다.

민주당은 50대(93.9%)와 60대(92.7%)에서 특히 높은 지지율을 보였고, 조국혁신당은 나선거구(과역·남양·동강·대서)에서 13.4%로 상대적으로 선전했다.

이번 조사는 무선전화 100% 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

