“애슬레저 카테고리 강화”…무신사, 룰루레몬 공식 입점

무신사가 스포츠웨어 브랜드 ‘룰루레몬(lululemon)’의 공식 브랜드숍을 19일 론칭하고 애슬레저 카테고리 내 프리미엄 브랜드 포트폴리오를 강화한다고 밝혔다.

1998년 캐나다 밴쿠버에서 탄생한 룰루레몬은 독자적인 기능성 소재와 혁신적인 디자인을 결합한 요가복으로 전 세계적인 열풍을 일으킨 브랜드다. 특히 단순한 의류 판매를 넘어 운동을 기반으로 건강한 커뮤니티 문화를 선도하며 국내에서도 탄탄한 팬덤을 확보하고 있다.

룰루레몬은 이번 입점을 통해 요가, 러닝, 트레이닝뿐만 아니라 일상에서도 즐길 수 있는 데일리 애슬레저 아이템까지 폭넓은 상품 라인업을 스포츠 전문관 ‘무신사 플레이어’에서 선보인다.

무신사는 룰루레몬 공식 입점을 기념해 메가 쇼케이스를 온라인에서 진행한다. 이달 19일부터 26일까지 일주일 간 브랜드 쇼케이스 화보를 공개하고, 구매 고객을 위한 특별 혜택을 제공한다.

행사 기간 다양한 고객 참여형 이벤트도 운영한다. 룰루레몬 제품을 활용해 자신만의 스타일을 표현한 전신 사진을 무신사 스냅에 공유하는 ‘스냅 챌린지’가 진행된다.

무신사 관계자는 “무신사 고객들에게 글로벌 애슬레저 시장을 선도하며 건강한 라이프스타일을 제안하는 룰루레몬을 선보이게 되어 기쁘다”라며 “앞으로도 무신사 플레이어에서 프리미엄 애슬레저 라인업을 강화하고, 고기능성부터 데일리 스포츠웨어까지 폭 넓은 큐레이션을 선보일 것”이라고 말했다.

