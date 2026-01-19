김정기 대구시장 권한대행 “TK행정통합 지금이 적기…통합단체장 우선 선출”

정부가 행정 통합을 추진 중인 광주∙전남, 대전∙충남에 각각 20조원씩(연간 5조원) 파격 지원을 발표하자 주춤했던 대구∙경북(TK)도 움직임이 빨라지고 있다.

앞서 대구∙경북은 앞서 2020년과 2024년 행정 통합을 추진했지만 사실상 논의가 중단된 상태다.

김정기 대구시장 권한대행이 시청 동인청사 기자실을 찾아 취재진의 질문에 답하고 있다. 대구시 제공

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 19일 행정통합과 관련해 “민선 9기 이후 논의하려던 행정 통합이 상황이 급변해 지금이 적기라고 판단되는 만큼 경북도, 정치권 등과 협의해 지방선거 때 통합단체장이 선출될 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

이어 “대구는 홍준표 잔 시장 때 시의회의 동의도 받은 만큼 경북도의회 동의 절차만 남았다”며 “조속한 시일 내 경북도의회에서 TK 미래 100년을 위해 결단을 내려주기 바란다”고 덧붙였다. 시는 조만간 지역 정치권이 합의해 이미 초안이 나온 대구경북 통합특별법안도 2월 국회에서 광주전남 통합특별법이 논의될 때 함께 심사하고 통과될 수 있도록 이철우 경북도지사와 긴밀하게 협의할 방침이다.

김 권한대행은 정부의 재정특례와 권한이양과 관련해서는 행안부 등 정부관계자와 만나서 협의하겠다고 밝혔다.

그는 “지방선거 선거구 확정 전에 통합 관련 법안이 통과되면 통합단체장을 선출할 수 있을 것”이라며 “통합단체장이 우선 선출되면 500만 시도민 공통의 이익을 갖고 조정할 수 있는 만큼 우선 통합지자체를 출범하고 세세한 부분은 조정하면 될 것”이라고 설명했다.

김 권한대행은 이날 오후 이만규 대구시의회 의장을 만나 시도통합 관련 논의를 한 데 이어 20일 오후에는 도청에서 이철우 경북지사를 만나 통합과 관련한 의견을 나눈다.

앞서 TK행정통합은 다른 지역보다 가장 먼저인 2024년 5월 본격 추진됐으며 시고지사, 행안부장관, 지방시대위원장이 참여하는 공동합의와 시도민 공론화를 거쳐 2024년 12월 대구시의회 동의까지 완료했다. 하지만 이후 경북 북부권의 반대와 중앙부터의 권한이양, 특례부여에 대한 구체적인 계획이 미흡해 주민 공감대를 얻기 어려웠고 지방선거 등 정치일정을 고려해 민선 9기 이후에 추진하기로 했다.

이후 현 정부의 '5극 3특' 정책기조와 최근 행정통합 인센티브 등 정책 여건이 새롭게 마련되면서 통합 재추진에 대한 논의가 시급한 상황이다. TK행정통합 논의가 다시 시작되면서 5개월 앞으로 다가온 대구∙경북 지방선거 구도에도 영향을 줄 것으로 보인다. 지역 정가에선 출마 예정자마다 시∙도 통합논의 추이를 주시하면서 술렁이는 분위기도 감지된다. 일각에선 신중론도 나오고 있다.

국민의힘 주호영 의원은 전날 페이스북에 올린 글에서 “호남과 충청은 오는 6월 지방선거에서 통합단체장 선거를 치르고 7월부터 출범을 목표로 하고 있는데 우리도 같이 가야 한다”며 “이번 선거전에 통합하지 못하면 최소한 4년 후인 다음 선거전까지는 통합이 불가능하고 그때는 이미 알짜 공기업, 알짜 국책사업들은 모두 다 가버린 뒤이다”고 지적했다.

