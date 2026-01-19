엘앤티렉서스, 현대백화점 목동점 팝업 전시 ‘New Year with L&T’ 진행

사진 제공=엘앤티렉서스

렉서스 공식 딜러 엘앤티렉서스가 현대백화점 목동점 1층 팝업 스테이지에서 1월 19일(월)부터 26일(월)까지 총 8일간 팝업 전시 행사 ‘New Year with L&T‘를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 팝업은 다양한 라이프스타일을 가진 소비자들이 일상 속에서 렉서스 브랜드의 주요 모델을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획됐다.

현장에는 렉서스 플래그십 MPV, LM 500h와 플러그인 하이브리드 모델인 NX 450h+가 전시되어 방문객을 맞이할 예정이다. 또 시승 이벤트도 함께 진행된다. 렉서스의 대표 세단 모델 ES와 SUV 라인업 모델인 RX, NX를 통해 렉서스 드라이빙 시그니처를 직접 경험할 수 있다.

다양한 현장 이벤트도 함께 진행된다. 현장 상담 또는 시승 고객에게는 엘앤티렉서스가 니치 향 브랜드 메종 데 부지(Maison des Bougies)와 딜러 단독 협업으로 제작한 패브릭 퍼퓸을 증정한다. 또한 현장 계약 후 출고 고객에게는 엘앤티렉서스가 프리미엄 테디베어 브랜드인 조안테디베어(Joanne Teddy Bear)와 협업한 인형 세트와 골프백 & 파우치 세트도 함께 제공한다.

엘앤티렉서스 이종우 경영기획 본부장은 “이번 팝업 전시를 통해 현대백화점 목동점을 찾는 고객분들이 렉서스의 다양한 모델을 보다 가까이에서 경험할 수 있기를 기대한다”라며, ”앞으로도 더 많은 고객 접점 창출을 위해 다양한 이벤트를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편, 엘앤티렉서스는 서울 강남 및 경기 지역에 6개 전시장, 2개 시승센터, 6개 서비스센터를 운영하며, 전국 최다 판매 실적을 보유한 렉서스 공식 딜러사로 차별화된 고객 서비스를 제공하고 있다.

