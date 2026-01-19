이철우 경북도지사 “TK 행정통합 지역 발전에 보탬”

이철우 경북도지사는 경북도와 대구시 통합과 관련해 “머뭇거릴 시간이 없다”며 추진 의사를 밝혔다.

이 지사는 19일 포항시청에서 열린 투자협약식에 앞서 기자들과 만나 “경북과 대구는 2020년부터 많은 협의를 했고 공론화 과정도 거쳤으나 지난 정부와 협상하는 가운데 좀 지지부진했고 중앙정부가 어려워져서 협상이 안 됐다”고 말했다.

또한 “갑자기 중앙정부에서 1년에 5조원씩 4년간 20조원을 지원하겠다고 했는데 고위직 인사에게 진위를 확인하니 5조원 중 1조원 정도는 사업으로 넘어오고 4조원 정도는 그냥 풀 자금 보조금 형태로 준다고 한다”며 “그걸 받는 지역과 안 받는 지역은 발전에 엄청난 차이가 난다”고 설명했다.

이 지사는 “도지사가 1년에 쓸 수 있는 예산이 약 16조원 되는데 직접 쓸 수 있는 예산은 1조원가량밖에 안 된다”면서 “그런데 4조원을 직접 쓸 수 있다면 지역 발전에 큰 보탬이 될 것으로 본다”고 강조했다.

통합 시점에 대해서는 “중앙정부가 다음 달 중에 법을 만든다고 하니 그 법에 맞춰 우리 지역에서 절차를 마무리해야 된다고 생각한다”고 덧붙였다.

통합청사 위치 계획에 대해선 “이런 작은 문제들은 통합하면서 해결할 문제”라며 “중앙과 지방 균형 발전도 중요하지만 지역 내 균형 발전도 중요하니 그런 차원에서 접근하면 쉽게 해결되리라 본다”고 말했다.

