경기도 ‘전기차 20만대’ 시대…수소차도 1만대 돌파

경기도에서 운행하는 전기차가 지난해 20만대를 넘어섰다고 도가 19일 밝혔다.

도에 따르면 지난해 말 기준 도내 친환경 자동차 등록 대수는 전기차 20만7075대, 수소차 1만64대를 기록했다. 이에 따라 도는 전기차 충전소를 확대하고 수소충전소도 12기 추가하기로 했다.

수소차 충전소에서 충전 중인 수소버스. 경기도 제공

도는 올해에도 친환경 차 보급 확대를 위해 전기차·수소차를 구매하는 도민에게 모두 6928억원의 보조금을 지원한다. 이는 전년(5687억원) 대비 22% 증가한 수치다. 올해 보급·지원 목표는 전기차 6만1235대, 수소차 2076대 등 6만3311대다.

전기차의 경우 승용차 830만원, 승합차 9100만원, 어린이통학버스 1억4950만원, 화물차 1830만원까지 구매 보조금을 지급한다. 올해부터 최초 출고 이후 3년 이상 지난 내연차를 폐차하거나 팔고 전기차를 사면 최대 130만원을 추가 지원한다.

수소차 구매 보조금은 승용차 3500만원, 버스 3억4640만원까지다. 수소버스 수요가 증가하는 점을 반영해 지난해보다 72% 증가한 535대를 지원한다. 자세한 내용은 시·군 누리집을 참조하면 된다.

그동안 전기차는 대중화 과정에서 수요 정체가 일어나는 ‘캐즘’ 현상을 겪었다. 하지만 지난해에는 전기차가 전년 대비 33% 증가한 3만9736대, 수소차는 155% 늘어난 1759대의 신규 보급 대수를 기록했다.

