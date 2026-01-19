다시 돌아가는 엑소의 시계…19일 정규 8집 '리버스'

그룹 '엑소'가 2년 6개월 만에 팬들 곁으로 돌아온다.

소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엑소는 19일 오후 6시 여덟 번째 정규 앨범 '리버스'(REVERXE)를 발매한다.

'리버스'는 엑소가 2023년 7월 발표한 정규 7집 '엑지스트'(EXIST) 이후 2년 6개월 만에 내놓는 신보다.

앨범에는 타이틀곡 '크라운'(Crown)을 비롯해 포근한 겨울 분위기의 시즌송 '아임 홈'(I'm Home), 이별의 아픔을 절제된 그루브로 표현한 '서퍼케이트'(Suffocate) 등 9곡이 수록됐다.

'크라운'은 애틀랜타 트랩 드럼과 헤비메탈 기타, EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직) 신시사이저 연주가 어우러진 하드 댄스곡이다. 소중한 존재를 왕관에 비유해 모든 것을 걸고 지키겠다는 간절함을 담았다.

뮤직비디오도 유튜브 채널에 공개한다. 멤버들은 영상에서 세계관 속 상징들과 왕관을 거머쥐고 머리에 쓰는 듯한 안무를 선보인다.

이번 활동은 SM과 분쟁 중인 첸, 백현, 시우민을 제외한 수호, 찬열, 디오, 카이, 세훈, 레이 등 여섯 멤버가 참여한다.

엑소는 지난해 9월 세훈을 끝으로 모든 멤버가 군 복무를 마쳤다. 같은 해 12월 팬미팅을 열고 팀 활동을 재개했으며, 컴백에 앞서 '2025 멜론 어워드'에 출연해 신곡 무대를 선보였다.

<뉴시스>

