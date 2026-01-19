지난해 급발진 주장사고 70%는 페달 오조작…4건 중 3건은 60대 이상

지난해 11월 제주 우도면 천진항에서 승합차 한 대가 도항선에서 내린 뒤 빠른 속도로 달리며 보행자들을 들이받았다. 이 사고로 3명이 숨졌고 11명이 중경상을 입었다. 60대 운전자 A씨는 급발진을 주장했지만 폐쇄회로(CC)TV 분석결과 제동 페달을 밟았다면 켜졌어야 할 차량 브레이크등이 켜지지 않은 것으로 확인됐다.

지난해 11월 제주시 우도면 천진항에서 국립과학수사연구원 제주분원 관계자들이 사고를 낸 렌터카 승합차에 대한 현장검증을 벌이고 있다. 연합뉴스

지난해 급발진 의심사고 10건 중 7건은 페달 오조작이고, 급발진으로 확인된 것은 한 건도 없는 것으로 나타났다.

한국교통안전공단 자동차안전연구원은 2025년 급발진 의심사고 149건에 대한 분석 결과를 19일 발표했다.

분석대상은 지난해 급발진 의심사고로 언론에 보도된 149건의 사고다.

이 가운데 가장 많은 109건(73.2%)은 경찰 조사나 국립과학수사연구원 감정, 교통안전공단 제작결함조사를 통해 페달오조작 사고인 것으로 확인됐다. 2건(1.3%)은 조사 진행 중이다.

미상으로 남은 사고는 38건(25.5%)이다. 단순 사고 등으로 경찰의 조사 없이 보험 처리가 이루어지거나, 언론보도 이후 경찰의 조사결과가 확인되지 않은 경우가 해당된다.

연령별로 보면 60대 이상 비중이 75%를 넘은 것으로 조사됐다. 연령이 확인된 141건 중 60대가 51건(36.2%)으로 가장 많았고, 이어 70대 40건(28.4%), 50대 20건(14.2%) 순으로 사고가 많이 발생했다.

운전자 성별이 확인된 138건에서는 남성이 95건(68.8%), 여성이 43건(31.2%)인 것으로 나타났다.

연료별로 보면 유종이 확인된 120건 중 휘발유 47건(39.2%), 전기 29건(24.2%), 경유 18건(15.0%) 순으로 나타났다. 전체 등록대수와 비교해 보면 전기차의 사고 비율이 가장 높았다.

교통안전공단은 페달 오조작 사고와 같이 의도하지 않은 가속으로 인한 사고를 예방하기 위해 주행 중 의도하지 않은 가속이 발생하면 두 발을 모아 제동 페달을 힘껏 밟고, 작동하지 않는다면 전자식 주차브레이크(EPB)를 찾아 누르라고 안내했다.

EPB는 전자제어 감속 기능 등을 이용해 페달·사이드 브레이크의 기능을 전자식 버튼으로 대체한 것으로, 브레이크와 분리돼 있어 페달이 작동하지 않을 때도 자동차를 멈출 수 있게 해준다. 2010년 이후 출고 차량에 대부분 장착돼 있다.

EPB가 없는 차량에서 급발진이 발생한다면 페달과 사이드 브레이크를 활용하면 된다.

