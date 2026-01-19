인기 정상에서 자백…임성근의 ‘3번의 음주운전’ 전과에 엇갈린 민심

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2: 요리 계급 전쟁’ 출연으로 주목받은 임성근 셰프가 과거 음주운전 사실을 직접 고백했다. 이에 대한 대중 반응은 찬반으로 갈리는 가운데, 논란은 팬덤의 직접 요구로까지 확산하는 모습이다.

임성근 셰프. 온라인 커뮤니티 캡처

임성근은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 ‘음식 그리고 음주’라는 제목의 영상을 공개했다.

그는 제작진과 함께 어복쟁반을 먹는 자리에서 술에 관한 질문을 받자 “술 안 먹은 지 3주 가까이 된 것 같다”고 말했다. 이어 “술을 5~6년 전부터 조심한다. 안 먹은 게 아니라 줄였다. 조금 안 좋은 일도 있었다”며 “10년에 걸쳐서 내가 세 번 정도 음주운전을 한 적이 있었다”고 고백했다.

임성근 셰프. 넷플릭스

임성근은 “술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 술을 먹고 차에서 자다가 경찰한테 걸렸다”며 당시 상황도 설명했다. 그는 “원래 숨기고 싶었지만 나중에 일이 생기면 많은 분이 상처받지 않겠나. 면피하고 싶지 않다”고 말했다.

같은 날 임성근은 자필 사과문을 게재하며 “오늘 내 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아 있던 과거의 큰 실수를 고백하고 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다”고 밝혔다. 그는 “음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라며 “법적 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다”고 적었다.

이어 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 나를 믿어주시는 여러분께 기만이자 예의가 아니라고 생각했다”며 “사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되겠다”고 덧붙였다.

공개 이후 온라인 반응은 크게 엇갈렸다. 일부 누리꾼은 “숨길 수 있는 건데 솔직하게 이야기했다”, “사랑받을 때 자신의 과거를 꺼내는 건 용기”라고 평가했다. 반면 “세 번이면 상습 수준이다”, “이제 와서 올리는 건 너무 노골적이다”, “음주운전은 실수가 아니라 범죄”라는 비판도 나왔다. 특히 주류 협찬 콘텐츠를 진행했던 점이 지적되며 “술 광고 받으면서 음주운전 고백이라니 이해가 안 된다”는 반응도 이어졌다.

논란은 19일 팬덤 차원의 공식 성명으로 확대됐다. 온라인 커뮤니티 ‘흑백요리사 시즌2’ 갤러리는 성명문을 발표하고 임성근에게 책임 있는 조치를 요구했다.

팬덤은 반복된 음주운전 전력을 “단순 실수로 규정할 수 없다”고 밝히며, 생명과 안전을 위협하는 범죄라는 점에서 ‘사과했으니 넘어가자’는 접근을 받아들이기 어렵다는 입장을 전했다.

