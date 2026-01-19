“세계적 언어로 한국 정서 풀어내”…안산시립합창단 ‘세계 12대 합창단’ 선정

경기 안산시의 시립합창단이 세계 12대 합창단에 선정돼 올해 열리는 마카오 세계합창심포지엄에 초청받았다고 시가 19일 밝혔다.

안산시에 따르면 이번 선정은 합창 분야 최고 권위의 기구로 알려진 세계합창연맹(International Federation of Choral Music·IFCM)이 맡았다.

안산시립합창단. 안산시 제공

세계합창심포지엄은 3년마다 열리는 합창 분야의 국제 행사다. 전 세계 합창계의 흐름을 파악하고 미래를 점칠 수 있는 자리로, 올해 심포지엄에는 각 대륙을 대표하는 12개 합창단이 초청됐다.

시 관계자는 “안산시립합창단이 박지훈 상임지휘자와 함께 오랜 기간 축적해 온 섬세한 앙상블과 독창적 레퍼토리 구성, 작품에 대한 깊이 있는 해석력이 국제적으로 높은 평가를 받은 결과”라고 설명했다.

그러면서 이번 평가에서 전통과 현대를 아우르며 ‘가장 한국적 정서’를 세계적 언어로 풀어냈다는 평가를 받았다고 덧붙였다.

박지훈 상임지휘자는 “이번 초청은 안산시립합창단은 물론 한국 합창 전체의 위상을 세계에 알릴 수 있는 매우 뜻깊은 기회”라며 “세계합창심포지엄 무대에서 우리의 음악적 가치와 가능성을 당당히 보여주겠다”고 밝혔다.

이민근 시장도 “앞으로 시립예술단이 시민의 자부심이자 대한민국을 대표하는 문화 사절로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

