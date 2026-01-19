‘흑백요리사’ 최대 수혜자는 작가?...김풍, 섭외 요청 질문에 “노코멘트하겠다”

만화가이자 방송인 김풍이 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 최대 수혜자라고 언급됐다. JTBC Voyage

만화가이자 방송인 김풍이 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사’와 관련한 섭외 여부에 “노코멘트하겠다”며 말을 아꼈다.

지난 18일 방송된 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해(냉부해)’에는 배우 김영옥과 박준면이 게스트로 출연해 자리를 빛냈다. 이날 오프닝에서 진행자 김성주는 최근 셰프들의 높아진 인기를 언급하며 “손종원 셰프가 K콘텐츠 분석 기관에서 TV와 OTT를 통합한 비드라마 출연자 중 화제성 순위에서 1위에 올랐다”고 소개했다.

권성준 세프는 “질투나”, 박은영 셰프는 “우와 최고다”라며 그의 인기를 부러워했다.

김성주가 소감을 묻자 손종원은 “관심 갖고 지켜봐 주셔서 감사합니다”라며 겸손한 반응을 보였다.

그러자 안정환은 “이상한 점이 있다. 2위가 김풍 작가다”라고 말해 눈길을 끌었다. 김성주는 “‘흑백요리사’에 출연하지 않았는데도 최대 수혜자이다”고 덧붙였다.

이어 김성주는 “‘흑백요리사’에서 섭외 연락 온 적 있냐”고 물었고, 김풍은 웃으며 “노코멘트 하겠습니다”라고 답해 유쾌한 분위기를 형성했다.

또 만약 시즌3에 출연하게 된다면 “백수저’와 ‘흑수저’ 중 어느 쪽으로 나가는 거냐”고 질문했고, 김풍은 “나도 몰라요. 아유 내가 어딜 나가 그런 데를”이라며 웃어 보였다.

이에 김성주는 “출연하게 되면 좋은 대우를 받고 나가라”고 말하며 대화를 마무리 지었다.

