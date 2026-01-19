암 투병 이솔이 "검진 무서워…6개월에 한 번 씩 삶 연장"

개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 건강 검진을 앞두고 불안한 심경을 털어놨다.

이솔이는 18일 소셜미디어에 "검진 앞두고 불안하고 무서운 맘 감출 수 없어. 그냥 겁쟁이모드예요. 요즘 피드도 스토리도 뜸했던 이유겠지요"라고 적었다.

그는 "마음 따라 몸도 컨디션도 난조이지만 오랜만에 햇빛을 보니 기분이 너무 좋지 뭐예요"라고 했다.

이솔이는 "무기력함 끝판왕이라 요 며칠 화장도 거의 안하고 다니는데"라며 "다들 에너지와 의욕 넘칠 때 있고, 동굴 속에 숨어버리고 싶을 때 있죠. 저도 똑같은 사람인지라"라고 했다.

그러면서 "연초부터 있는 검진은 절 너무 두렵게 하고 있지만요?"라며 "6개월에 한번씩 연장되는 삶이란 되려 세상을 간절하게 살아가게 한달까요. 삶에 애착이 마구마구 솟아나기도 합니다"라고 적었다.

또 "이따금씩 사랑한다고 표현해주는 친구들의 따뜻한 마음에 의지하며 이번 주 조금 더 쉬어가려구요"라며 "여러분 사랑하고 표현하며 살아요! 그게 행복의 전부더라구요"라고 했다.

이솔이는 "주말은 사랑하는 이들과 행복하게 보내세요. 저도 어서 회복해서 돌아올게요"라고 덧붙였다.

이솔이는 지난해 4월 소셜미디어를 통해 여성암 투병 사실을 고백했다. 그는 퇴사 후 임신을 준비하던 중 암 진단을 받았고, 수술과 항암 치료를 마친 뒤 완치 판정을 받았으며 현재는 정기검진과 약물 치료를 이어가고 있다고 밝힌 바 있다.

이솔이는 박성광과 2020년 결혼했다.

