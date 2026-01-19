‘검정고무신’ 성우 선은혜, 17일 향년 40세로 별세

선은혜 SNS

‘검정고무신’ 성우로 알려진 선은혜(40)가 세상을 떠났다.

선은혜는 지난 17일 사망했다. 유족으로는 남편인 한국성우협회 이사장 최재호와 아들이 있다.

성우 정성훈은 19일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "삼가 선은혜 후배의 명복을 빕니다"라고 알렸다. 채의진은 국화 사진과 함께 "아름다운 후배 은혜, 편히 쉬기를"이라고 남겼고, 남도형도 "함께 했던 시간 잊지 않겠습니다"라고 애도했다.

고인은 2024년 12월 자신의 인스타그램을 통해 투병 소식을 알렸다. 그는 "3년이 지나고 나서야 알게 된 내 병. 근긴장성발성장애"라고 알렸다.

그러면서 "나 같은 음성직업군에겐 사형 선고나 다른 없는 치명적인 병이다. 속을 너무 끓인 탓인지 8개월 전 자궁을 적출했고 5년간 호르몬 치료를 받아야 한다. 얼마 뒤엔 갑상선 세침검사도 받아야 한다. 지금 힘든 시기를 지나고 있는 분들께 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다"고 썼다.

한편 2011년 KBS 성우극회 36기로 입사, 2013년부터 프리랜서로 활동했다. 애니메이션 '검정 고무신4'에서 '전성철' 목소리로 사랑을 받았다. '드래곤 길들이기' '레고 엘프' '언어의 정원' '헌터 X 헌터 극장판', 드라마 '닥터후7' '초한지' 등에서도 활약했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지