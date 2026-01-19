스트리트 패션에 아이폰·차는 테슬라…조롱거리 된 ‘영포티’, 젊은 여성에 접근도

인공지능이 생성한 영포티(young forty) 이미지. 사진=SNS갈무리

최근 한국 사회에서 확산 중인 ‘영포티(young forty)’ 현상이 해외 언론의 조명을 받았다.

외신은 영포티를 “스트리트 패션을 차려입고 아이폰을 손에 쥔 중년 남성”으로 묘사했다.

국내에서는 여기에 더해 테슬라 차를 타는 이들을 영포티로 분류하는 것으로 보인다. 일부에서 중국산(미국산) 전기차를 타면서 자칭 얼리아답터라고 주장한다는 이유에서다.

특히 젊은 여성에게 호감을 표현하는 중년 남성을 비꼬는 표현으로 ‘스윗 영포티’라는 신조어까지 등장했다고 전했다.

영포티는 원래 유행에 민감하고 젊은 감각을 유지하는 40대를 긍정적으로 일컫는 말이었지만, 2030과의 세대갈등으로 조롱의 대상이 됐다.

외신은 이런 현상을 단순한 유행을 넘어 세대 인식 충돌과 연장자 권위에 대한 회의가 드러난 문화적 징후로 분석했다.

BBC는 18일(현지시간) 국내 Z세대 인터뷰를 인용해 영포티를 “젊어 보이려 지나치게 애쓰는 사람”, “시간이 흘렀다는 사실을 받아들이지 않으려는 사람”으로 정의했다.

특히 스투시 티셔츠, 나이키 운동화, 아이폰17 등을 영포티의 상징적 아이템으로 언급했다.

이 같은 영포티 밈의 확산 배경으로 BBC는 한국 사회의 엄격한 나이 위계 문화를 꼽았다.

BBC는 “한국에서는 한 살 차이도 사회적 위계의 기준이 되며, 처음 만난 사이에서도 나이를 먼저 묻고 행동 방식을 정한다”며 “영포티 현상은 젊은 세대 사이에서 나이 든 사람들에게 거의 강요되다시피 한 존중에 대한 회의가 커지고 있음을 보여준다”고 분석했다.

실제로 온라인 분석 플랫폼 ‘섬트렌드’에 따르면 지난해 온라인에서 영포티는 10만 건 이상 언급됐으며 절반 이상이 ‘늙은’, ‘혐오스러운’ 등 부정적 맥락에서 사용됐다.

BBC는 이는 취업과 주거, 자산 형성에서 어려움을 겪는 Z세대가, 경제 성장기에 일자리와 자산을 확보한 중년 세대를 풍자하는 맥락으로도 읽힌다.

다만 영포티가 일방적인 가해자라기보다 Z세대와 기성세대 사이에 끼인 ‘샌드위치 세대’라는 시각도 제기된다.

BBC는 “영포티 현상이 단순한 조롱이나 유행어를 넘어, 한국 사회의 세대 구조와 권위 인식이 변화하고 있음을 보여주는 상징적 사례라”고 평가했다.

