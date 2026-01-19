출근길 영하권, 밤부터 ‘뚝’…전국 곳곳 눈·비 [오늘날씨]

월요일인 19일 중부지방과 전북을 중심으로 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 밤부터는 기온이 큰 폭으로 떨어져 당분간 강한 추위가 지속되겠다.

추위가 이어진 지난 13일 서울 중구의 한 골목에서 시민들이 빙판길을 걷고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저 기온은 -5~6도, 낮 최고 기온은 -3~10도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 -3도 △인천 -4도 △춘천 -1도 △강릉 2도 △대전 -1도 △대구 3도 △전주 0도 △광주 2도 △부산 6도 △제주 6도다.

최고 기온은 △서울 -1도 △인천 -3도 △춘천 2도 △강릉 6도 △대전 2도 △대구 6도 △전주 2도 △광주 4도 △부산 10도 △제주 7도다.

이날 새벽부터 낮 사이 강원중·남부동해안과 전남권, 그 밖의 경상권, 제주도에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 △경기동부·남서부, 서해5도 1㎝ 미만 △강원산지 1~3㎝ △강원내륙, 강원북부동해안 1㎝ 안팎 △대전·세종·충남, 충북 1㎝ 안팎 △전북 1㎝ 안팎 △울릉도·독도 1~5㎝ △경북남서내륙·북부내륙·북동산지, 경남서부내륙 1㎝ 미만이다.

같은 날 예상 강수량은 △경기동부·남서부, 서해5도 1㎜ 미만 △강원도(중·남부동해안 제외) 1㎜ 안팎 △대전·세종·충남, 충북 1㎜ 안팎 △전북 1㎜ 안팎 △울릉도·독도 5~10㎜ △경북남서내륙·북부내륙·북동산지, 경남서부내륙 1㎜ 미만이다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 도로가 미끄러운 곳이 있겠으며, 기온이 낮은 곳에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준일 것으로 예상된다. 다만 충청권은 새벽까지, 호남권·대구·경북·경남은 아침까지 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지