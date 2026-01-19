"커피 한 잔이 독 됐다" 20년 쓴 보온병의 비극

대만의 한 남성이 20년 동안 매일 같은 보온병을 사용하다 납 중독으로 인한 합병증으로 사망했다.

최근 TVBS 뉴스 등 현지 매체들에 따르면, 50대 대만 남성 A씨가 출근길 운전 중 음식점을 향해 돌진하는 사고를 냈다.

그는 경력 30년 이상의 베테랑 운전자였지만, 사고 당시 브레이크조차 밟지 않은 것으로 드러났다.

병원으로 이송된 그는 극심한 빈혈, 뇌 피질 위축, 신장 기능 이상이 확인돼 신장내과에서 추가 정밀 검진을 받았다.

의료진은 진찰 과정에서 환자가 최근 피로감과 "음식에 짠맛이 부족하다"며 미각 변화를 호소했다는 사실을 알게 됐다.

이에 납 중독을 의심하고 혈액 검사 후 확진했다.

원인을 파악하기 위해 환자의 생활 습관을 조사한 결과, 그는 20년 동안 거의 매일 같은 보온병에 커피를 담아 사용해 온 것으로 밝혀졌다.

녹슬고 손상된 보온병에 뜨거운 음료를 담자 납 성분이 녹아 나왔고, 이를 장기간 섭취한 결과 납 중독으로 신장 등이 손상된 것이다.

환자는 이후 치매와 유사한 증상을 보이며 계속 건강이 악화됐다.

결국 음식물이나 침이 기도로 넘어가 발생하는 '흡인성 폐렴'까지 겹쳐 사고 발생 약 1년 만에 세상을 떠났다.

현지 전문의는 "레모네이드, 탄산음료, 한약 등 산성이나 알칼리성 음료를 보온병에 오래 담아두면 중금속 용출 위험이 커진다"며 "단백질 찌꺼기가 틈새에 끼어 세균이 번식하지 않도록 정기적인 세척과 텀블러 교체가 필요하다"고 강조했다.

