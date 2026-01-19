"집에 화장실도 없었다"…김준수, 수익 100배↑

가수 김준수가 어린 시절을 돌아봤다.

김준수는 18일 방송한 SBS TV '미운 우리 새끼'에서 "지나고 보니 굉장히 힘들게 살았더라. 영화 '기생충'에서 가족이 반지하에 살지 않느냐. 나도 그런 반지하 집에 살았다"며 "(기생충 속) 그 집은 거실, 방, 화장실 등이 있는데, 우리는 그런 것도 없었다. 그냥 단칸방이었다. 화장실도 없었다"고 털어놨다.

"싱크대에 소변을 보고 신문지를 깔고 그랬다. 부엌도 방 안이 아니라 밖에 나가면 있었다. 지금 생각해보면 진짜 집이 아니라 창고를 집처럼 한 게 아닌가 싶다. 그때부터 '좋은 집에 살아야겠다'는 목표가 생겼다. 데뷔 후 난 숙소 생활을 했다 보니 부모님 집을 먼저 선물해 드렸다."

이날 MC 서장훈은 "내후년 스케줄까지 꽉 찼다고 들었다. 뮤지컬을 하면서 수익이 100배가 올랐다고 하더라"고 언급했다. 김준수는 "뮤지컬을 하며 올랐다기보단 다른 것도 하며···"라고 수긍했다.

