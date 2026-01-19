한동훈 “국민과 당원들께 송구”… 당게 논란 첫 사과

국민의힘 한동훈 전 대표가 18일 당원게시판 논란과 관련해 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해서 국민 여러분과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 당을 이끌던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음”이라고 밝혔다. 한 전 대표의 제명 처분 이후 극한으로 치닫던 당 내홍이 이번 사과를 계기로 수습 국면에 들어갈 수 있을지 주목된다.



한 전 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 2분 5초 분량의 영상에서 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자 정치 보복이지만 그것과 별개로 오늘 국민 여러분과 당원들께 드리고 싶은 말씀이 있다”며 이같이 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 18일 자신의 제명을 불러온 당원게시판 사태를 두고 국민께 송구한 마음이라며 유감을 표명하고 있다. 한동훈 전 대표 페이스북 영상 캡처

한 전 대표가 영상에서 당원게시판 논란을 구체적으로 언급한 것은 아니지만, 해당 논란으로 벌어진 당내 갈등에 대해 공식 사과한 것은 이번이 처음이다. 당원게시판 논란은 2024년 11월 국민의힘 당원게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표의 가족이 연루됐다는 의혹이다.



다만 그는 자신에 대한 당 중앙윤리위원회의 제명 처분을 놓고 ‘정치 보복’이라는 기존 입장을 고수했다. 6월 지방선거를 앞두고 장동혁 대표가 쇄신안 발표 이후 세계평화통일가정연합(통일교)·공천헌금 관련 특검을 요구하며 단식투쟁에 나선 상황임에도 “우리 당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아 걱정이 크다”고 지적하기도 했다.



친한(친한동훈)계는 한 전 대표가 당원게시판 논란에 대해 대승적으로 사과한 만큼 당 지도부가 정치적 해법을 모색해야 한다는 입장이다. 반면 당권파는 진정한 사과라고 보기 어렵다고 맞서고 있어 교착 상태가 지속될 것이란 우려도 나온다.

