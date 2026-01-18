안세영, 새해 2주 연속 정상… 43분 만에 왕즈이 완파

안세영(삼성생명·사진)이 2주 연속 정상에 오르며 ‘셔틀콕 여제’의 위용을 과시했다.



여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 18일 인도 뉴델리에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 인도오픈 결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)를 단 43분 만에 2-0(21-13 21-11)으로 완파했다. 이로써 안세영은 지난해부터 이 대회 2연패를 달성함과 동시에 지난 11일 말레이시아오픈에 이어 새해 들어 2주 연속 금메달을 목에 걸었다.



왕즈이는 최근 안세영과의 10차례 맞대결에서 전패하고 통산 전적에서 4승18패로 밀리는 등 ‘공안증’(안세영 공포증)을 극복하지 못했다. ‘공안증’은 안세영에게 유독 약한 모습을 보이는 중국 배드민턴을 두고 중국 언론과 팬들이 만든 신조어다.



이날 결승전도 안세영이 압도했다. 첫 게임 1-1 동점 상황에서 내리 6점을 쓸어 담으며 기선을 제압한 이후 경기 내내 주도권을 놓치지 않았다. 게임 막판 15-13, 2점 차로 일시적으로 쫓겼으나 안세영은 곧바로 다시 6연속 득점을 몰아치며 그대로 가볍게 첫 게임을 가져왔다. 2게임에서도 왕즈이는 안세영에 일방적으로 끌려다니다가 10점 차로 패했다.



지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승)과 단식 선수 역대 최고 승률(94.8), 역대 최고 누적 상금액(100만3175달러) 기록을 갈아치운 안세영은 2026시즌도 2개 대회 연속 우승으로 독주 체제를 공고히 하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지