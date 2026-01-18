與, ‘한동훈 사과’에 “구질구질한 책임회피”

더불어민주당 김지호 대변인은 18일 국민의힘 한동훈 전 대표가 당원 게시판 논란을 사과한 데 대해 “구질구질하게 책임을 피해가려는 형식적 유감 표명에 불과하다”고 혹평했다.

더불어민주당 김지호 대변인. 세계일보 자료사진

김 대변인은 페이스북을 통해 “문제의 핵심은 단순하다. 명의도용이 있었는지, 조직적 여론조작이 있었는지를 사실 그대로 밝히는 것”이라며 이같이 논평했다. 그러고선 “진실 고백 없는 사과는 또 하나의 국민 기만”이라고 직격탄을 날렸다.

김 대변인은 “딸, 배우자, 장인·장모가 같은 시간, 같은 장소에서 같은 글을 썼다는 해명을 국민이 상식적으로 납득할 수 있겠냐”며 “책임의 무게를 어린 자식에게까지 떠넘기는 모습은 정치 이전에 부모로서도 참으로 안타깝다”고 했다.

김 대변인은 “사과는 변명이 아니라 고백에서 시작해야 한다”며 “국민은 계산된 사과가 아니라 불편하더라도 진실을 말하는 용기를 보고 싶어 한다”고 했다.

한 전 대표는 이날 페이스북에 올린 글과 영상을 통해 당원 게시판 논란을 야기한 것과 관련, “국민 여러분과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 당을 이끌던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음”이라고 고개를 숙였다. 다만 당 윤리위원회가 자신을 제명 처분키로 한 데 대해선 “명백한 조작이자 정치보복”이라고 규정했다.

친한동훈계 인사들은 한 전 대표의 입장 표명을 적극 지지했다. 국민의힘 박정훈 의원은 “진심을 담은 사과에는 큰 용기가 필요하다”며 “이 결단이 당을 정상화하는 데 밑거름이 되길 바란다”고 했다. 신지호 전 전략기획부총장은 “당게(당원 게시판)는 구실에 불과할 뿐, 문제의 본질은 계엄을 막고 탄핵에 찬성한 한동훈에 대한 윤어게인(Yoon Again·다시 윤석열) 세력의 증오이자 보복”이라고 거들었다.

반면 같은 당 송언석 원내대표는 “올린 글의 내용에 대해 많은 분들이 어떻게 받아들이고 있는지 다시 한 번 생각해봐야 한다”고 날을 세웠다.

