국힘 ‘이혜훈 청문회’ 보이콧… 與 “19일 예정대로”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회가 개최를 하루 앞둔 18일까지도 안갯속에 머물고 있다. 국민의힘이 이 후보자의 부정청약·투기 관련 자료 제출이 부실하다며 청문회 전면 거부 입장을 고수하는 가운데, 민주당은 19일 청문회를 정상 개최하겠다고 맞서며 여야 간 ‘샅바싸움’이 이어지는 모양새다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 16일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들은 기자회견을 열고 이 후보자 인사청문회를 전면 거부한다고 밝혔다. 재경위 야당 간사인 박수영 의원은 이 후보자가 본인 및 자녀들의 의혹을 검증할 수 있는 핵심 자료를 제출하지 않았다면서 “오늘 자료가 온다고 하더라도 실무진에서 검토할 시간이 필요해 내일 청문회 진행은 불가능하다”고 지적했다.

국민의힘 송언석 원내대표는 국회에서 기자들을 만나 “이혜훈 후보자는 청문회 대상이 아닌, 수사 대상이 돼야 한다는 게 당의 입장”이라고 말했다. 송 원내대표는 “자료가 충실히 제출되지 않았기 때문에 청문회가 후보자의 여러 문제에 대해 면피성으로 발언하는 자리로 흘러갈 개연성이 많다”고 덧붙였다.

민주당은 앞서 여야가 합의했던 대로 19일 청문회를 개최한다는 방침이다. 국민의힘이 끝내 협조하지 않을 경우 민주당이 청문회를 단독 개최할 가능성도 거론되지만, 재경위 여당 간사인 정태호 의원은 통화에서 “단독 개최는 고려하지 않고 있다”고 선을 그었다. 재경위 소속 민주당 의원들은 성명서에서 “이 후보자 측은 주요 자료를 제출하기 위해 노력하고 있고, 민주당 역시 자료 제출을 촉구하고 있다”며 “국민의힘은 청문회가 정상적으로 개최되도록 협조해달라”고 촉구했다.

