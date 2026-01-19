“한 끼는 배달·포장”… 유해한 뉴노멀

40대 직장인 A씨는 일주일에 4∼5번 배달 음식으로 저녁 끼니를 해결한다. 플라스틱 쓰레기가 많이 배출되고 건강에도 악영향을 끼칠까 우려스럽지만, 선뜻 배달 음식을 끊기가 쉽지 않다. A씨는 “배달 음식이 보통 자극적이고 짠 음식이 많아 건강에도 나쁠 것 같으나, 퇴근한 뒤 너무 피곤해서 음식을 직접 차려 먹기가 쉽지 않다”며 “체중이 늘어나서 걱정”이라고 토로했다.



우리나라 성인 4명 중 1명은 하루 한 끼 이상을 배달이나 포장 음식으로 먹는 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행을 지났지만 1인 가구가 늘면서 음식점 방문 대신 배달·포장이 늘어났다는 분석이다.



18일 질병관리청이 2016∼2023년 국민건강영양조사 자료를 토대로 분석한 ‘우리나라 성인의 식생활 현황’ 현안보고서에 따르면 하루 1회 이상 끼니를 배달·포장 음식으로 섭취하는 비율은 2023년 24.3%로 나타났다. 2016년 18.3%에서 6%포인트 급증했다. 2019년 17.7%에 머물렀던 배달·포장 음식 섭취 비율은 2020년 21.8%, 2021년 24.2%, 2022년 24.8% 등 코로나19 발생 이후 높은 수준을 유지해 왔다. 반면 음식점에서 식사한 비율은 2016년 42.9%에서 2023년 33.6%로 감소했다. 음식점에서 식사한 비율은 코로나19 유행으로 2020년 36.6%, 2021년 30.1%까지 급락했다.

배달·포장 음식 섭취 증가에 집에서 밥을 직접 요리해 먹는 비율도 감소했다. 하루에 한 끼 이상 가정식을 먹은 비율은 2016년 75.8%에서 2023년 69.9%로 줄었다.



배달·포장 음식 섭취는 20∼30대 사이에서 뚜렷하게 나타났다. 배달·포장 음식 섭취 비중을 연령별로 살펴보면 20대는 2016년 24.5%에서 2023년 31.8%로, 이 기간 30대는 23.6%에서 32.1%로 높아졌다.



보고서는 코로나19 유행을 거치면서 배달·포장 음식 섭취가 늘어난 건 “전 세계적인 현상”이라고 설명했다.



다만 연구진은 우리나라의 경우 코로나19 이전부터 배달 음식 문화가 이미 활발한 상태였고, 전염병 유행 시기에 배달 플랫폼이 크게 성장한 게 영향을 끼쳤을 것이라고 해석했다. 1인 가구 증가 등 사회·환경적 변화도 관련이 있는 것으로 분석된다. 아침 식사를 혼자하는 비율은 2019년 47.1%에서 2023년 54.9%로 크게 증가했고, 저녁 식사 또한 같은 기간 21%에서 24.8%로 소폭 늘었다.

배달·포장 음식을 먹을 경우 그렇지 않은 성인에 비해 지방, 나트륨 등을 과잉 섭취하는 것으로 나타나 주의가 필요하다는 지적이다.



보고서에 따르면 배달·포장 음식을 섭취한 사람은 에너지 섭취량 중 지방의 비율이 높고 식이섬유 섭취량은 적은 것으로 조사됐다.



연구팀은 “음식점 음식 섭취가 감소하는 동안 배달·포장 음식 섭취는 지속해서 증가했다”며 “특히 20∼30대 청년층에서 뚜렷하게 관찰되며, 앞으로도 증가 추세가 이어질 것으로 예상된다”고 밝혔다. 이어 “코로나19는 장기적으로도 배달 음식 섭취 증가, 혼자 식사율 증가 등과 같은 식사 형태를 변화시켰다. 향후 식생활 변화를 지속적으로 관찰하고 변화되고 있는 식생활이 건강 수준에 미치는 영향에 관한 연구가 필요하다”고 강조했다.

