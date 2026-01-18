中 베이징 교민들 이육사 82주기 추모식

일제강점기 대표적 민족시인이자 독립운동가 이육사(1904∼1944) 선생의 순국 82주기를 맞아 중국 베이징 교민들이 마련한 추모식이 17일 열렸다.

중국 베이징 ‘이육사 순국지’에서 교민들이 마련한 이육사 선생 추모식이 17일 열리고 있다. 베이징=연합뉴스

추모식 장소는 베이징 둥청구 둥창후퉁 28호 앞 골목. 일제가 지하 감옥으로 사용했던 장소로 선생이 1944년 1월 16일 새벽 고문 끝에 숨졌을 가능성이 큰 곳으로 지목되는 곳이다. 독립기념관이 운영하는 국외 독립운동사적지 홈페이지에도 이곳은 ‘이육사 순국지’로 표기돼 있다.



베이징에 거주하는 교민과 주재원들로 구성된 ‘재중 항일역사기념사업회’는 해마다 이맘때면 이 골목을 찾는다.



참석자들은 간단한 제례와 묵념을 한 뒤 선생의 대표작인 시 ‘청포도’를 낭독하며 행사를 마무리했다. 홍성림 기념사업회장은 “독립기념관에 기록된 베이징 내 사적지 26곳 가운데 사적지임을 알리는 표지석이 설치된 곳은 한 곳도 없다”며 “역사의 현장이 기억 속에서 사라지지 않도록 매년 조용히 추모를 이어가고 있다”고 말했다.



1904년 경북에서 태어난 선생은 1925년 독립운동단체 의열단에 가입하며 항일투쟁의 길에 들어섰다.

