[이코노 브리핑] KB국민銀, 올 경영목표 공유 전략회의 진행 외

KB국민銀, 올 경영목표 공유 전략회의 진행

KB국민은행은 지난 17일 일산 킨텍스 제1전시장에서 3000여명의 임직원이 참석한 가운데 ‘KB국민은행 전략회의 2026’을 개최했다고 18일 밝혔다. KB전략회의는 지난 한 해의 성과를 되돌아보고 새해의 경영전략과 방향을 공유하며 새로운 출발을 다짐하는 행사다. 이환주 KB국민은행장은 임직원에게 “10년 후 금융업의 스탠더드(표준)가 될 수 있도록 가치를 높여가야 한다”고 강조했다.

우리금융, 3대 핵심 전략 천명 ‘워크숍’ 개최

우리금융그룹은 지난 16일 서울 회현동 본사 비전홀에서 ‘2026년 그룹 경영전략 워크숍’을 개최했다고 18일 밝혔다. 우리금융은 이날 △생산적·포용금융 △전사적 AX(인공지능 전환) △종합금융그룹 시너지 강화 등 3대 핵심 전략을 천명했다. 임종룡 우리금융 회장은 생산적·포용금융의 실행력 강화를 전면에 내세우며 “신뢰와 진정성, 절박함을 바탕으로 흔들림 없이 포용금융과 소비자보호를 추진해 나가야 한다”고 당부했다.

정부·금융당국, 새마을금고 건전성 특별관리

행정안전부와 금융당국은 새마을금고에 대한 특별관리 기간을 운영하고 공조체계를 강화해 새마을금고가 금융시장의 불안 요인으로 작용하지 않도록 건전성을 획기적으로 개선하겠다고 18일 밝혔다. 관계기관은 이 기간 연체율과 예수금·유동성, 손실 규모, 부실금고 구조조정 현황을 상시 점검하고, 지역별·금고별로 건전성 개선 목표를 부여했다. 목표 달성이 부진한 금고에 대해서는 현장점검과 경영진 면담, 확약서 등을 통해 경영실적 개선을 유도하고 있다.

