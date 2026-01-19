“가장 진보한 휴머노이드”… 외신들 ‘아틀라스’ 호평

현대차그룹이 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회인 ‘CES 2026’에서 공개한 로봇 아틀라스에 대한 외신 호평이 이어지고 있다. 이들은 현대차가 모빌리티 기업에서 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 기업으로 전환하고 있다고 평가했다.



18일 현대차에 따르면 글로벌 통신사 AP는 “현대차그룹이 사람처럼 생기고 사람 대신 일하는 로봇을 만들기 위한 경쟁에 박차를 가했다”며 “아틀라스의 시연은 실수나 부족함 없이 아주 뛰어났다”고 밝혔다. 영국 일간지 가디언은 “올해는 보스턴다이내믹스의 오랜 테스트를 거친 아틀라스가 세련된 제품으로 거듭나는 해”라고 평가했다.

지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’의 현대차그룹 전시관에서 아틀라스가 자동차 부품을 옮기는 작업을 시연하는 모습. 현대자동차·기아 제공

프랑스 보도채널 유로뉴스도 “아틀라스는 더는 프로토타입(시제품)이 아니라는 것을 증명했다”며 “현대차그룹이 아틀라스를 통해 인간의 육체적 작업을 줄여주는 등 인간·로봇 협업환경 토대를 마련할 것”이라고 말했다.



미국 자동차 전문지 오토위크는 “현대차그룹은 차세대 기술의 핵심은 전기차나 자율주행이 아닌 로봇에 있다고 믿고 있다”며 “로봇이 위험한 작업을 대신하고 인간은 감독과 창의성에 집중하는 미래를 제시했다”고 밝혔다.



테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스와 비교하며 주목한 언론도 있었다. 미국 IT 전문지 버지는 “현대차그룹은 아틀라스가 테슬라의 옵티머스 같은 경쟁사 제품보다 더 발전되고 작업 수행 능력이 뛰어나다는 것을 입증하고자 했다”고 말했다.

