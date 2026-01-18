압도적 춤과 노래… 욕망과 예술의 향연

파리 몽마르트르 언덕 아래 카바레 ‘물랑루즈’가 서울에 왔다. 퇴폐적 보헤미안 문화의 중심이자 모든 욕망이 해방되던 밤의 성지를 상징하는 풍차와 거대한 코끼리까지 함께 상륙했다.



진홍빛 무대에서 펼쳐지는 춤과 노래의 향연은 화려하고 관능이 넘친다. 캉캉과 댄스 넘버에서는 채도가 높은 빨강·파랑 조명과 스트로브가 박동처럼 튀어 오르며 무대의 에너지를 폭발시킨다. 화려한 무대를 벗어나 창 너머로 에펠탑이 스치는 공간과 건물 옥상에선 파리 야경과 별이 빛나는 밤하늘이 어우러진다. ‘물랑루즈!’는 이처럼 화려하고 아름다운 무대에서 사랑과 예술을 피워 올리는 뮤지컬이다.

파리 몽마르트르 언덕 카바레를 무대로 캉캉춤과 팝 명곡 메들리가 화려하게 펼쳐지는 뮤지컬 ‘물랑루즈!’. 화려한 커튼과 황금빛 장식, 거대한 하트 세트는 카바레의 환상성을 극대화한다. 창 너머로 에펠탑이 스치는 공간과 건물 옥상에선 파리 야경과 별이 빛나는 밤하늘이 어우러진다. CJ ENM 제공

니콜 키드먼·이완 맥그리거 주연 동명 영화(2001)를 원작으로 한 ‘물랑루즈!’가 뉴욕 브로드웨이에서 뮤지컬로 탄생한 것은 2019년. 개막 후 밀어닥친 코로나19로 브로드웨이가 멈춰 선 뒤에도 작품은 살아남아 2021년 토니 어워즈에서 10개 부문을 휩쓸며 작품성과 대중성을 동시에 입증했다. 국내에서는 2022년 12월 초연 후 지난해 11월 다시 관객을 만나고 있다.



뮤지컬로서 이 작품은 극 초반부터 무대와 의상, 그리고 노래가 압도적이다. 한 세대 전부터 지금까지 사랑받은 70여곡의 팝 명곡을 극 서사에 맞춰 재해석한 쥬크박스 뮤지컬이다. 귀에 익은 멜로디를 찾아내는 재미도 있지만 친숙한 노래가 새로운 감성으로 다가오는 순간이 더 많다. 익숙한 노래가 단지 향수(鄕愁)로 소비되는 것이 아니라 장면의 감정선을 밀어 올리는 기폭제 역할을 하기 때문이다.



줄거리는 단순하다. 물랑루즈의 여왕 사틴은 카바레의 재정 위기를 해결해 줄 유력한 후원자, 몬로스 공작의 마음을 받아줘야 한다. 그러나 미국에서 막 건너온 천재 작곡가 크리스티안과 사랑에 빠진다. 쇼 비즈니스의 냉혹한 규칙 속에서 살아가는 카바레 지배인 지들러와 쇼걸들, 그리고 몽마르트르 언덕의 예술가인 로트렉과 탱고 댄서 산티아고 등 크리스티안의 친구들이 각자의 방식으로 서사를 떠받친다.



1막은 캉캉과 폭발적인 에너지로 물랑루즈의 황홀한 무대 안팎을 소개하며 연인이 사랑에 빠지는 과정을 그린다. 이어지는 2막은 ‘극중극’의 화려한 쇼로 막을 열고, 두 연인에게 닥친 위기와 선택, 그리고 ‘쇼는 계속되어야 한다’는 결말로 마무리된다.



극을 이끄는 동력은 음악이다. 엘튼 존의 ‘유어 송’, 아델의 ‘롤링 인 더 딥’, 크리스티나 아길레라 등이 부른 ‘레이디 마멀레이드’처럼 지난 20년간 사랑받아온 노래들이 끊임없이 몰아친다. 오프닝 넘버 ‘웰컴 투 물랑루즈!’에서만 14곡이 메들리로 흘러나오며 단숨에 관객을 파리 몽마르트르 카바레의 끈적한 분위기로 옮겨 놓는다. 1막 피날레 ‘엘리펀트 러브 메들리’에 이르면 U2의 ‘프라이드’에서 비틀스의 ‘올 유 니드 이즈 러브’, 휘트니 휴스턴의 ‘아이 윌 올웨이즈 러브 유’까지 19곡의 사랑 노래 가사를 마치 대화처럼 주고받으며 두 주인공이 서로를 향한 마음을 확인한다. 이처럼 한 곡을 길게 부르는 대신 서로 다른 시대와 장르의 음악을 절묘하게 한 장면 안에서 유기적으로 결합한다. 수많은 노래를 어떻게 한 작품 안으로 끌어들였는지 궁금해서 확인해 보니 총 75곡 저작권 문제를 해결하기 위해 31곳과 3년에 걸쳐 계약을 맺었다고 한다.

그 결과 크리스티안이 코끼리 방에서 사틴의 마음을 얻는 순간 ‘유어 송’이 사용되고, 감정의 파도가 몰아치는 장면에서는 나를스 바클리의 ‘크레이지’와 아델의 ‘롤링 인 더 딥’이 메들리로 이어지며 불안과 격정을 한 번에 끌어올린다. 이 밖에도 티나 터너, 데이비드 보위, 마릴린 먼로, 마돈나, 비욘세, 브리트니 스피어스, 레이디 가가, 유리드믹스, 브루노 마스, 휘트니 휴스턴의 노래가 쉼 없이 흘러나온다.



지난 14일 낮 공연에서는 정선아가 ‘그 누구도 가질 수 없는 다이아몬드’로서 특유의 애교가 넘쳐나는 사틴을 연기했다. 장난기 어린 표정으로 관객을 유혹하다가도 무대 뒤 분장실에서 부르는 ‘파이어워크’에서는 화려함 뒤에 숨은 두려움과 희망을 절절히 드러낸다. “넌 불꽃이야, 네 가치를 보여줘”라며 자신을 일으켜 세우는 장면에선 ‘아이다’의 암네리스와 ‘위키드’의 글린다로 기억되는 뮤지컬 톱배우를 대표하는 배역에 사틴이 새롭게 각인됐다. 상대역인 크리스티안을 맡은 신예 차윤해는 맑은 음색으로 무명 작곡가의 순수한 열망을 설득력 있게 연기했다.



쇼 마스터 이정열과, 크리스티안을 물랑루즈로 이끄는 천재 화가 로트렉 역의 지현준은 극의 또 다른 중심이었다. 베테랑다운 관록 있는 연기와 노래, 춤으로 무대를 한층 풍성하게 만들었다. 자칫 화려한 주크박스 쇼로 끝날 수도 있는 무대를 사랑과 욕망, 예술과 생존이 맞부딪치는 드라마로 만들어 나갔다.



서울 블루스퀘어에서 2월22일까지.

