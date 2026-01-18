최근 5연승으로 5할 승률 회복한 IBK 여오현 대행 “거듭된 승리에 피로감도 덜해. 선수들도 경기를 하고 싶어 하는 눈빛이더라” [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자]흥국생명과 IBK기업은행의 2025~2026 V리그 여자부 4라운드 맞대결이 펼쳐진 18일 화성종합체육관. 현재 여자부 내에서 가장 기세가 좋은 팀 간의 맞대결이다. 이날 경기 전까지 흥국생명이 3연승을 달리며 승점 39(12승10패)로 3위, IBK기업은행은 김호철 감독 사퇴 때 1승8패의 최악의 출발을 딛고 최근 5연승을 통해 드디어 5할 승률에 복귀하며 승점 35(11승11패)로 4위를 달리고 있다. ‘승점 6’ 짜리 이날 경기 맞대결에 따라 흥국생명은 2위 현대건설(승점 42, 14승9패)에 따라붙으며 4위권 팀들과의 격차를 벌릴 수 있고, IBK기업은행은 승점 3을 온전히 챙기면 5할 승률+와 함께 3위 흥국생명을 바짝 추격할 수 있다. 이래저래 중요한 일전이다.

다만 IBK기업은행은 지난 15일 GS칼텍스와의 맞대결을 펼친 뒤 이틀밖에 휴식시간이 없었기에 상대적으로 더 불리한 처지다. 경기 전 만난 IBK기업은행 여오현 감독대행은 “휴식 시간이 적었다. 훈련도 짧게 하루만 소화했다”면서도 “선수들이 최근 5연승으로 이긴 경기를 많이 하다보니 피로감은 그래도 덜 하다. 경기를 하고 싶어하는 눈빛이다. 오늘도 재밌는 경기를 해줄 것이라 기대한다”고 말했다.

지난 GS칼텍스전 3-1 승리 후 수훈선수 인터뷰로 들어온 세터 박은서는 경기를 복기하다 눈물을 흘렸다. 이에 대해 묻자 여 대행은 “은서가 주전으로 뛰면서 부담감이 컸을 것이다. 중요할 때 잘 되지 않은 것에 대해 자책도 많이 하는 모습이다. 앞으로도 그런 순간이 많이 있을 것이다. 그런 걸 이겨내면서 더 성장할 것이라고 본다”고 설명했다.

IBK기업은행의 이날 경계 1순위는 단연 레베카(미국)다. 지난 14일 선두 도로공사전에서도 레베카는 오픈 공격에서만 57.57%(19/33)의 성공률을 보이며 팀 공격을 하드캐리했다. 덕분에 리시브 효율에서 도로공사에 비해 두 배 이상 낮았던 흥국생명은 도로공사를 꺾을 수 있었다. 타점이 폭발적이지도, 파워가 압도적이지도 않은 레베카가 오픈 공격에서 이 정도로 강점을 보이는 이유에 대해 여 대행은 “공격 타이밍이나 자신감이 올라간 게 보인다. 예점보다 공을 때리는 스피드도 빨라져서 상대들이 방어하기 어렵지 않나 싶다. 여기에 이나연 세터와의 호흡이 워낙 좋더라. 우리도 이 부분에 대해 많은 대비를 하고 나왔다”라고 설명했다. 이어 “흥국생명이 중앙 쪽에서의 공격 기여도가 좋다. 이다현이나 피치가 큰 역할을 한다. 그래서 우리는 오늘 코스 위주로 서브 공략을 통해 최대한 중앙 활용을 막아보고자 한다”고 이날 경기의 청사진을 살짝 공개했다.

IBK기업은행의 최근 상승세는 패배로만 점철됐던 시즌 초반에서 벗어나 이기는 경기를 더 많이 하면서 기세를 탔고, 이게 선수들에게 긍정적으로 작용한 게 크다는 게 여 대행의 설명이다. 그는 “연패하면 마음가짐이 무거워지고, 이는 곧 몸이 무거워지는 결과로 작용한다. 코트 위에서 몸이 가벼워야 한다. 그러기 위해선 마음가짐이 가벼워져야 한다”면서 “리시브도 자신감이 있을 때 하나 서브득점 먹는 것과 자신감이 없을 때 먹는 것과는 다르다. 그만큼 자신감이 중요하다”라고 설명했다.

