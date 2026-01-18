[속보] 청와대 정무수석 홍익표 전 의원 임명… 우상호 등 참모진 ‘지선 줄사표’ 현실화

청와대는 18일 이재명 대통령이 신임 정무수석에 홍익표 전 더불어민주당 원내대표를 내정했다고 밝혔다. 청와대제공

지방선거를 앞두고 청와대 참모진의 전면적인 세대교체와 선거 출마를 위한 사퇴 행렬이 시작됐다. 청와대는 우상호 정무수석의 후임으로 3선 의원 출신의 홍익표 전 더불어민주당 의원을 임명하며 전열 재정비에 나섰다.

이규연 청와대 홍보수석은 18일 브리핑을 통해 “우 수석이 개인적인 이유로 사의를 표명함에 따라 홍 전 의원을 새 정무수석으로 발탁했다”고 밝혔다.

홍 신임 수석은 민주당 원내대표와 정책위의장 등 요직을 두루 거친 중량감 있는 인사로, 청와대는 그의 합리적 성품과 풍부한 정치적 경험이 여야 협치에 기여할 것으로 기대하고 있다. 홍 수석의 임기는 오는 20일부터다.

이번 인사는 6·3 지방선거를 겨냥한 청와대 참모진의 ‘줄사표’ 신호탄으로 풀이된다. 사의를 표명한 우상호 수석은 강원지사 선거에 출마할 예정이다. 이어 김남준 대변인은 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마가 유력하게 거론된다.

비서관 및 행정관급의 출마 행렬도 가시화되고 있다. 이선호 자치발전비서관은 울산시장, 진석범 선임행정관은 경기 화성시장 도전에 나선다. 또한 김광 행정관(인천 계양구청장), 서정완 행정관(경기 하남시장), 성준후 행정관(전북 임실군수) 등도 지역구 표심 잡기에 나설 것으로 보인다.

정치권의 최대 관심사는 청와대 핵심 라인인 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장의 거취다. 현재 강 실장은 충청권, 김 실장은 호남권 출마설이 끊이지 않고 있다. 다만 국정 운영의 연속성을 고려해 당분간 청와대에 남아 이 대통령을 보좌할 것이라는 관측이 아직은 우세한 상황이다.

