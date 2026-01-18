대구시, 영구임대주택 예비입주자 1892가구 모집

대구시는 저소득 취약계층 주거안정을 위해 ‘2026년 영구임대주택 예비입주자’ 1892가구를 모집한다고 18일 밝혔다.

신청은 2월 2일부터 13일까지며 거주지 읍∙면∙동 행정복지센터에서 받는다. 신청자격은 예비입주자 모집 공고일(19일) 현재 대구시에 주민등록을 두고 거주하는 무주택세대구성원이다. 생계∙의료 수급자, 국가유공자 또는 유족, 일본군 위안부 피해자, 한부모가족, 북한이탈주민, 등록장애인 등이 해당된다.

모집 물량은 대구시 영구임대주택 전체 1만9156가구(LH 11개 단지 1만2356가구, 대구도시개발공사 5개 단지 6800가구) 중 1892세대다. 시는 신청 가구를 대상으로 주택 보유 여부, 가구별 소득수준∙자산 보유 기준 등을 조사해 최종 예비입주자를 선정하고, 5월 8일 이후 결과를 발표할 예정이다.

시는 2009년부터 대구도시개발공사와 함께 ‘노후 공공임대주택 시설 개선사업’을 추진하며 영구임대주택 품질 향상을 위해 노력하고 있다. 대구도시개발공사 영구임대주택 5개 단지에 대해 임대보증금을 최대 50%까지 무이자로 지원하는 ‘영구임대주택 보증금 지원사업’도 운영해 입주민의 경제적 부담 완화에도 힘쓰고 있다.

홍성주 시 경제부시장은 “고물가와 주거비 상승으로 어려움을 겪는 저소득 시민들에게 영구임대주택 공급이 든든한 주거사다리가 되기를 바란다”며 “앞으로도 현장 중심의 주거복지 서비스를 강화해 촘촘한 주거안전망을 구축해 나가겠다”고 말했다.

