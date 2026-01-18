올해 중소·벤처 지원정책 망라…경과원, AI·반도체 집중 설명회

경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 중소·벤처기업의 수출과 연구·개발(R&D)을 지원하기 위한 올해 첫 합동설명회를 개최한다.
18일 경과원에 따르면 ‘2026년 중소·벤처기업 지원시책 합동설명회’는 22일 오후 2시 수원 경과원 경기홀에서 열린다. 도내 중소·벤처기업과 관련, 올해 달라진 지원사업들을 한자리에서 확인할 수 있는 자리다.
설명회에는 경기지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 경기신용보증재단, 경기테크노파크, 코트라(KOTRA) 등 9개 기관이 참여한다. 각 기관은 올해 중점 추진 정책 외에 기관별 핵심 사업을 소개한다.
행사는 △수출 및 판로 지원 △연구개발(R&D) 지원 △정책자금 및 금융지원의 3개 분야로 나뉘어 진행된다.
수출 세션에서는 해외시장 진출 전략과 온라인 판로개척 지원사업을 안내한다. R&D 세션에선 정부 과제 신청 요령과 기술사업화 정책을 소개한다. 정책자금 세션에서는 자금 부담 완화를 위한 보증 프로그램을 다룬다.
인공지능(AI)과 반도체 등 신산업 분야 지원 확대 방안을 중점적으로 다룰 예정이다. 행사장 로비에서는 기관별 상담 부스도 운영된다.
경과원은 도내 30개 지역을 순회하는 ‘찾아가는 설명회’도 운영할 예정이다. 참가 신청은 경기기업비서 누리집에서 할 수 있다.
김현곤 원장은 “이번 설명회는 창업부터 정책자금, 기술 개발, 혁신, 판로개척, 수출에 이르는 기업 생애 전 주기 지원 정보를 한자리에서 확인할 수 있는 자리”라고 설명했다.
