캄보디아 아파트에 사무실 차려놓고 250억대 불법 도박사이트 운영… 20대 실형

해외에 거점을 두고 수백억 원대 불법 도박사이트 운영에 가담한 20대에게 법원이 실형을 선고했다. 이들은 캄보디아 현지 아파트를 임차해 사무실로 사용하며 공범들의 여권을 빼앗는 등 치밀하게 범행을 이어온 것으로 드러났다.

광주지법 순천지원 형사 1단독(박하영 부장판사)은 국민체육진흥법 위반(도박장소 등 개설) 등의 혐의로 기소된 20대 A씨에게 징역 2년과 추징금 1900만원을 선고했다고 18일 밝혔다.

광주지법 순천지원. 연합뉴스

A씨는 2022년 7월부터 약 1년간 캄보디아 현지에서 불법 도박사이트 운영에 관여한 혐의를 받는다. 조사 결과 해당 사이트는 운영 기간 동안 약 250억원의 판돈을 입금받았으며, 196억여원을 당첨금 등으로 출금해 준 것으로 확인됐다. A씨는 이곳에서 주로 이용자를 유치하고 관리하는 회원 모집책 역할을 담당했다.

A씨가 소속된 조직은 캄보디아 프놈펜의 한 아파트를 통째로 빌려 비밀 사무실을 운영하는 등 대담한 행보를 보였다. 특히 이들은 국내 포털 게시판이나 SNS를 통해 공범을 모집한 뒤 현지에 도착하면 철저한 감시와 통제를 가했던 것으로 파악됐다.

박하영 부장판사는 “범죄 수익의 규모와 불법 영업의 수법 등을 비춰볼 때 죄책이 결코 가볍지 않다”고 지적했다. 다만 재판부는 “A씨가 범행을 모두 인정하고 있는 점, 해외 체류 중 자진 귀국해 수사에 협조한 점, 초범인 점 등을 두루 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.

