이재명 대통령 “나도 댓글 가끔 읽는다… 의견 내야 국민이 주인인 나라”

이재명 대통령.

이재명 대통령이 18일 인터넷상의 댓글을 직접 챙겨 본다고 밝히며 국민들의 적극적인 의견 개진을 당부했다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 한 누리꾼이 올린 게시글을 인용한 뒤 “댓글은 저도 가끔 읽고, 국무위원들에게 전달도 한다”고 썼다.

해당 게시글에는 ‘우주항공청은 세금이 안 아깝다는 댓글을 보고 경훈님(배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관) 되게 좋아함’이라는 내용이 적혀 있다. 이 대통령은 이에 대해 “국민이 주인인 나라가 되기를 바라시면 주인이 의견을 내야 한다”고 강조했다.

다만 이 대통령은 정상적인 의견 개진이 아닌 인위적인 여론 조작에 대해서는 경계심을 드러냈다. 이 대통령은 “그런 면에서 가짜뉴스, 댓글이나 공감 조작 같은 여론조작은 민주주의를 파괴하는 중대범죄”라며 “경찰이 수사 중이니 결과를 지켜보는 중”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 지난달 30일 국무회의에서도 댓글 순위 조작을 두고 “업무방해일 뿐 아니라 정보 조작으로, 민주주의 체제를 위협하는 행위”라며 행정안전부와 법무부에 점검을 지시한 바 있다.

한편 이 대통령은 우수 경찰관 포상 소식을 다룬 언론 보도를 공유하며 “신상필벌”이라고 언급했다. 이 대통령은 “공무원이 부정부패하면 나라가 망하고 공무원이 충직하면 국민이 행복하다”는 메시지도 남겼다.

이번 포상은 공공기관 누리집을 전수 확인해 동해와 독도 표기 오류 10곳을 보고한 서울경찰청 치안정보분석과 허정훈 경감에게 돌아갔다. 경찰청은 이 대통령이 참모진에게 “찾아서 포상이라도 좀 하라”고 지시한 이후 허 경감에게 200만 원의 포상을 결정했다.

