[속보] 한동훈, 당원게시판 논란에 “송구… 징계는 조작이자 정치 보복”

국민의힘 한동훈 전 대표가 14일 당 윤리위원회의 제명 결정 관련 기자회견을 마치고 국회의원회관을 잠시 방문한 뒤 차량에 탑승하고 있다.연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 최근 ‘당원게시판 논란’으로 촉발된 당내 내홍과 관련해 국민과 당원들에게 고개를 숙였다. 한 전 대표는 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구함을 표하면서도, 자신을 향한 징계 절차에 대해서는 ‘정치 보복’이라며 날을 세웠다.

한 전 대표는 18일 자신의 페이스북에 올린 영상 메시지를 통해 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해, 그리고 국민 분열과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음”이라고 밝혔다. 이는 지난 15일 의원총회에서 사과를 통한 ‘정치적 해법’이 필요하다는 의견이 다수로 제기된 이후 나온 첫 공식 반응이다.

하지만 한 전 대표는 본인을 향한 징계 움직임에는 단호한 입장을 보였다. 그는 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자, 정치 보복”이라고 규정하며 “그렇지만 그것과 별개로 오늘 제가 국민 여러분과 당원들께 드리고 싶은 말씀이 있다”며 사과의 배경을 설명했다.

특히 한 전 대표는 현 시국에서의 당내 갈등이 불러올 민심 이반을 우려했다. 그는 “계엄을 극복하고 민주당 정권의 폭주를 제어할 중대한 선거를 앞두고 이런 정치 보복의 장면이 펼쳐지는 것을 보고 우리 당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아서 걱정”이라고 언급했다. 당내 권력 다툼이 보수 진영 전체의 위기로 번질 수 있다는 점을 경고한 것이다.

향후 거취와 관련해서는 당적 박탈 가능성까지 언급하며 정면 돌파 의지를 다졌다. 한 전 대표는 “당권으로 정치 보복해서 저의 당적을 박탈할 수는 있어도 제가 사랑하는 우리 당의 정신과 미래는 박탈할 수 없다”고 강조했다. 이어 “대한민국 국민과 진짜 보수를 위해 용기와 헌신으로 여러분과 끝까지 함께 가겠다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘은 지난 15일 의원총회를 통해 한 전 대표가 사과하고 당 윤리위원회는 장동혁 대표의 제명 의결을 철회하는 식의 절충안을 논의한 바 있다.

