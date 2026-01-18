주민 제안 정책에 반영…이천시, 마을공동체 사업 26일까지 공모

경기 이천시는 주민 제안을 정책으로 반영하는 ‘마을공동체 사업’을 공모한다고 18일 밝혔다.

시에 따르면 이번 사업은 마을공동체 활동을 지원하기 위해 마련됐다. 주민들이 생활 속에서 체감한 마을 문제를 스스로 발굴하고 해결하는 주민제안형 사업이다.

이천시청.

대상은 이천시에 거주하거나 생활권을 둔 주민 5명 이상으로 구성된 공동체이다. 공동체 기반의 공익 활동 모임도 참여할 수 있다.

일반공모와 돌봄공모로 나뉘어 26일까지 접수한다. 일반공모에선 지역 현안 해결을 주제로 주민 공동체 6곳을 선정한다. 해당 공동체에는 최대 350만원의 사업비가 지원된다.

돌봄공모에서는 다문화아동 돌봄을 주제로 공동체 활동을 지원한다. 1곳을 선정해 최대 2000만원의 사업비를 지원한다.

신청 방법과 제출 서류 등은 시 누리집에서 확인이 가능하다.

이천시 관계자는 “이번 공모사업을 통해 주민들이 직접 마을의 문제를 고민하고 해결하려는 움직임이 지역에 확산하길 기대한다”고 말했다.

