경기도교육청-경기도, ‘친환경 학교 급식’ 식재료 현장 점검

경기도교육청이 친환경 학교 급식의 식재료 현장 점검을 벌였다고 18일 밝혔다.

도교육청은 16일 경기도, 경기도농수산진흥원과 함께 친환경 학교 급식 식재료 생산·유통 현장을 방문했다.

이번 방문은 친환경 식재료가 학교 급식에 공급되기까지 생산·저장·전처리·배송 등 공급 과정을 살펴보기 위해 마련됐다. 아울러 농가와 관계기관 간 소통을 거쳐 개선점을 모색하는 자리였다.

친환경 학교 급식 사업 운영 현황, 현장 중심 정책 개선 필요 사항, 교육청·경기도·농수산진흥원 간 소통 및 협력 강화 등에 대해 집중적으로 의견이 교환됐다.

현장 방문에선 기관별 업무 담당자 10여명이 친환경 학교 급식에 참여하는 생산 농가의 재배 여건과 저장 환경 등을 살피고 농가 의견을 들었다. 유통 과정을 담당하는 경기도친환경유통센터에서 친환경 식재료의 품질 관리와 공급 체계도 점검했다.

도교육청 관계자는 “현장 방문에서 확인한 현안과 공유 의견을 토대로 바탕으로 친환경 학교 급식 지원사업 운영 체계를 점검하고, 현장 중심 정책 개선과 제도적 보완 방안을 지속해서 협의해 나가겠다”고 말했다.

