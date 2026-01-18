“너 빌런이야?” 29기 영숙, 영식에 조언...‘오은영숙’ 별명까지

영식에게 조언하는 영숙. ENA

ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’ 29기에서 영숙이 영식의 행동을 공개적으로 지적하며 ‘교수’의 면모를 보였다.

지난 14일 방송에서는 ‘솔로나라 29번지’의 5일 차 밤 풍경이 그려졌고, 출연자들 사이의 감정선이 복잡하게 얽히며 긴장감이 고조됐다.

‘슈퍼 데이트’를 마치고 여성 출연자들이 하나둘 숙소로 돌아온 가운데, 영식은 옥순에게 다가가 “장미꽃 한 송이를 건네면 기분이 좋아질지 궁금하다”며 자신을 데이트 상대로 고려해 달라고 말했다.

그러나 옥순은 조심스럽게 선을 그었고, 이후에도 영식은 숙소에서 휴식을 취하던 영숙을 따로 불러내 대화를 시도했다.

그는 “영숙 님이랑 갈등이 생겼다. 내가 영숙 님을 애초에 생각을 안하고 있었다”고 운을 뗐다. 영식의 말을 들은 영숙은 눈을 감은 채 한숨을 쉬었다. 상황을 본 데프콘MC은 “데이트 밥이 그리운 거야”라고 말했다.

이어 영숙은 곧바로 영식의 태도를 문제 삼았다. 그는 “너 빌런이야? 아니지. 왜 이래, 정신 차려 진짜”라며 “여기저기 들쑤시고 다니지 마”, “왜 이 사람 저 사람한테 가서 말해서 사람들 입에 널 오르락내리락하게 만드냐. 너 대단히 이상하게 행동하고 있어”라고 지적했다.

본격적인 인생 훈계를 시작한 영숙은 “너무 솔직한 건 이기적일 수도 있어. 가끔 참을 수도 있어야 해. 넌 그 참는 방법을 몰라”, “너 사회생활 할 거 아니야. 이렇게 하고 다녀? 안돼”라며 따끔한 조언을 건넸다.

영숙의 쓴소리를 들은 프로그램 MC들(데프콘, 이이경, 송해나)는 “잘한다”, “진짜 좋은 조언이다”, “영숙 씨가 정말 잘했다”라고 감탄했다. 또 그의 냉철한 분석과 직설적인 화법으로 “‘오은영 숙’ 선생님이네”라고 별칭을 언급하기도 했다.

한편 29기 영숙의 직업은 서울 소재 대학교 연구 전담 교수로 알려졌다.

