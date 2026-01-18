요즘 유행 '자석 네일' 이걸로?…애플워치 충전기의 재발견

애플워치 충전기로 이른바 '자석 네일 아트'를 하는 방법이 온라인 상에서 인기를 끌고 있다.

14일(현지시각) 미국 IT 전문 온라인 매체 애플인사이더(AppleInsider)에 따르면 해외 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 애플워치 충전기를 사용해 자석 네일 아트를 하는 방법이 잇따라 공유되고 있다.

애플워치 충전기를 사용해 네일 아트를 하는 방법이 온라인 상에서 이목을 끌고 있다. @peninkling 레딧 캡처

최근 한 레딧 사용자는 애플워치 충전기 위에 손가락을 대고 '자석 매니큐어'를 바르면 자석 네일이 완성된다며 사진을 게시했다. 사진에는 파란색 펄과 검정색이 균일하게 섞인 그라데이션 네일 아트가 담겼다.

한 인스타그램 사용자도 이를 직접 시연하는 영상을 올리며 3만개가 넘는 좋아요를 받았다.

자석 매니큐어는 캣아이(Cat Eye) 매니큐어로도 불리며, 금속 입자가 포함돼 있어 매니큐어를 바른 뒤 자석을 대면 펄 입자가 자석을 따라 이동해 그라데이션을 만들 수 있다. 애플워치 충전기에도 자석이 내장돼 있어 비슷한 효과를 낼 수 있는 것이다.

이를 본 누리꾼들은 "손톱 관리를 꽤 자주 하는 편인데 너무 유용한 정보다" "어떻게 생각했는지 기발하다" 등 다양한 반응을 보이고 있다.

