"이제 자동차 회사가 아니다"… 현대차 '아틀라스'가 CES 2026서 테슬라를 위협한 이유

현대차그룹이 공개한 휴머노이드 로봇 아틀라스에 대한 외신의 호평이 이어지고 있다. 이를 계기로 현대차그룹이 모빌리티 기업에서 피지컬 인공지능(AI) 기업으로 전환하는 방증이라는 평가가 나온다.

18일 업계에 따르면 주요 해외 미디어들은 현대차그룹 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스를 집중 조명했다. 현대차그룹은 세계 최대 IT·전자 전시회 CES 2026을 통해 아틀라스를 시연했다.

글로벌 통신사 AP는 아틀라스에 대해 "현대자그룹이 사람처럼 생기고, 사람 대신 일하는 로봇을 만들기 위한 경쟁에 박차를 가했다"며 "아틀라스의 시연이 실수나 부족함 없이 뛰어났다"고 밝혔다.

영국 일간지 가디언은 CES 2026에서 공개된 로봇을 소개하며 "올해는 보스턴 다이나믹스의 오랜 테스트를 거친 아틀라스가 세련된 제품으로 거듭나는 해가 될 것"이라고 전했다.

자동차와 테크 전문지도 아틀라스에 대해 집중 보도했다.

미국 자동차지 오토위크는 "현대차그룹은 차세대 기술의 핵심은 전기차나 자율주행이 아닌 로봇에 있다고 믿고 있다"며 "로봇이 위험한 작업을 대신하고 인간은 감독과 창의성에 집중하는 미래를 제시했다"고 언급했다.

영국 테크 전문지 테크레이더도 "아틀라스는 세계에서 가장 진보된 휴머노이드 로봇 중 하나"라며 "제조 현장에 투입되면 인간의 동료로서 활약하게 될 것"이라고 호평했다.

테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스와 경쟁 구도에 주목한 언론도 있다. 미국 IT 전문지 버지는 "현대차그룹이 아틀라스가 테슬라 옵티머스와 같은 경쟁사 제품보다 더 발전되고, 작업 수행 능력이 뛰어나다는 것을 입증하고자 했다"고 밝혔다.

아틀라스는 CES 2026에서 글로벌 IT 전문지 CNET가 선정하는 최고 로봇상(Best Robot)도 수상했다. 인간에 가까운 자연스러운 보행 능력, 세련된 디자인이 좋은 평가를 받았다.

