Z세대 93% "이메일·메신저 발송 전 AI로 말투 점검…격식 갖추기 위해"

Z세대의 93%는 이메일 발송 전 인공지능(AI)에게 말투 수정을 요청한 경험이 있는 것으로 나타났다. 상황에 맞게 격식을 갖추고 싶은 게 주 이유였다.

18일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 2913명을 대상으로 'AI 말투 수정 경험'에 대해 조사한 결과, 응답자의 93%가 이메일·메신저 발송 전 AI에게 말투 수정을 요청한 적이 있다고 답했다.

반대로 '요청한 적 없다'는 응답은 7%에 그쳤다.

AI 말투 수정 경험이 있는 응답자를 대상으로 사용 빈도를 조사한 결과, 활용 수준은 일상적인 것으로 나타났다. '자주 사용한다'는 응답이 67%로 가장 많았고, ▲가끔 사용한다(24%) ▲거의 사용하지 않는다(9%) 순이었다.

AI에게 말투 수정을 요청하는 이유(복수응답)로는 '상황에 맞게 격식을 갖추고 싶어서(41%)'가 가장 많았다.

'무례하게 보일까 봐(37%)'가 뒤를 이었고, 이외에도 ▲문장 구성을 고민하는 것이 번거로워서(16%) ▲상대에 따른 어투 조정이 어려워서(10%) ▲말투 지적을 받은 적이 있어서(3%) 순으로 나타났다.

한편, Z세대 중에선 대화보다 메신저를 더 편하게 느끼는 비중도 적지 않았다. '대화 vs 메신저' 선호를 묻는 질문에 43%는 '메신저가 더 편하다'고 답했다.

메신저를 선호하는 이유로는 '말실수 위험이 적어서(36%)'가 가장 많았다.

▲생각할 시간을 확보할 수 있어서(31%) ▲대화 내용을 기록으로 남기기 위해서(12%) ▲부담 없이 소통하기 좋아서(9%) ▲언제, 어디서든 효율적인 대화가 가능해서(8%) ▲감정 소모가 적어서(4%) 순으로 뒤를 이었다.

대화를 더 선호하는 응답자(57%)는 그 이유로 '표정과 말투가 바로 전달돼 오해가 적어서(61%)'를 가장 많이 꼽았다.

이밖에 ▲말로 설명하는 게 빠르고 효율적이라서(24%) ▲대화의 흐름이나 맥락이 끊기지 않아서(7%) ▲상대의 반응을 즉각적으로 확인할 수 있어서(6%) ▲메신저는 시간이 오래 걸려서(2%) 등이 있었다.

김정현 본부장은 "AI로 말투를 점검하는 습관은 관계에서 생길 수 있는 오해를 줄이고, 더 효과적인 표현을 선택하려는 시도로 해석된다"라면서도 "과도하게 의존할 경우 오히려 의도나 진심이 흐려질 수 있는 만큼 최종 표현은 스스로 점검하는 습관이 중요하다"고 덧붙였다.

