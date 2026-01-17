‘수사 기록 반출 논란’ 백해룡 "경찰 등에 사전 공문…회신 못 받아”

서울동부지검 ‘세관 마약 합동수사단’에 파견됐다가 경찰로 복귀하면서 5000쪽에 달하는 수사 기록을 들고나와 논란을 일으킨 백해룡 경정이 그에 앞서 경찰청 등에 공문을 보내고 검찰에도 협조 요청을 했다고 주장했다.

백해룡 경정. 연합뉴스

백 경정은 17일 오후 페이스북에 올린 글에서 “(파견 종료일을 앞두고) 마약 게이트 사건기록 유지·보관, 수사 지속 여부와 관련해 경찰청, 행안부 장관, 국무조정실까지 공문을 두 차례 보냈으나 회신이 없었다”고 주장했다.

이어 “동부지검 합수단장에게는 파견 종료 전일인 1월 13일 ‘사건기록 이전 보관을 위해 용달차를 부르려고 하니 협조해달라’ 요청도 했다”고 밝혔다.

그러면서 “다들 파견 종료일까지 아무런 말조차 없다가 사건기록이 화곡지구대에 이전 보관된 직후부터 목청을 높이기 시작했다. 설마 이 지점까지 기획된 음모였을까”라고 했다.

17일 백해룡 경정이 페이스북에 올린 수사기록 사진. 페이스북 화면 캡처

서울강서경찰서 화곡지구대장으로 복귀한 백 경정은 “사건기록은 화곡지구대에 잘 보관돼 있다”며 수사 기록 사진을 공개했다.

백 경정은 파견 초기 킥스(KICS·형사사법정보시스템)를 사용하지 못했지만, 검찰이 아닌 경찰 킥스 사용이 허용돼 수사가 가능했다며 “경찰 킥스를 이용해서 사건을 등재하는 순간부터 경찰 사건이 된 것”이라고 주장했다.

한편 검찰은 백 경정의 수사 과정 및 파견 기간 중 각종 법령 위반 행위를 이유로 경찰에 징계 등 혐의 사실을 통보했으며, 이에 따라 경찰은 감찰에 착수한 상태다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지