서현, 롯데콘서트홀 '특혜 논란'에 현직 교수 "시대착오적" 일침

소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 바이올리니스트로 무대에 오른 것이 ‘연예인 특혜’라는 비판이 이는 가운데, 현직 음대 교수이자 오르가니스트인 ‘나는 솔로’ 13기 정숙이 소신 발언을 했다.

지난 16일 한 팬은 정숙의 사회관계망서비스(SNS)에 “서현의 협연이 전공자 현타오게 한다는 반응이 있던데 비전공자라고 못 박아둬도 좀 그럴 수 있는 사안이냐”고 물었다.

이에 정숙은 “어제부터 서현 협연으로 내내 DM 오는데 이런 클래식계의 극 보수들의 문제는 이전부터 많이 생각하던 거라 일침 좀 하겠다”고 입을 열었다.

정숙은 “도대체가 뭐가 문제인지 모르겠다”라면서 “애초에 오케스트라도 아마추어들이고 서현님도 무대 서느라 그 성격에 연습을 얼마나 많이 하겠으며 취미면 더 대단하다. 서현 티켓 파워로 살면서 클래식 협연, 롯데콘서트홀 처음 가시는 분도 있을 텐데 그것이 바로 클래식의 대중화가 아니면 뭐냐”고 일침을 가했다.

또 “자본주의 시장은 모든 게 수요와 공급의 법칙”이라며 “우리가 하는 음악만 로열하고 정석의 코스만이 정답이라고 생각하는 건 상당히 시대착오적”이라고 강조했다.

이어 “롯데콘서트홀 좌석 2천석이다. 여기 무료로 세워준다고 해도 올라가서 연주할 수 있는 강단도 아무나 있지 않다”라면서 “다른 사람의 노력 폄하하지 말고 자기의 인생을 집중하는 삶을 살자”라고 서현을 응원했다.

서현은 3월 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 개최되는 ‘솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회’의 특별 협연자로 나선다. 이는 서현이 바이올린에 입문한 지 5개월 만에 대형 클래식 전용 홀 무대에 오르는 것이다.

이번 협연은 전문 연주자가 아닌 클래식 음악을 사랑하는 이들로 구성된 ‘솔 필하모닉 오케스트라’의 취지에 서현이 공감하며 성사됐다. 직접 무대에 섬으로써 클래식의 문턱을 낮추고, 더 많은 대중에게 친숙한 장르로 다가가길 바라는 마음에서 협연을 결정했다는 후문이다.

하지만 서현의 협연 소식에 일부 네티즌들은 서현이 국내 대형 클래식 전용 홀인 롯데콘서트홀 무대에 서는 것이 ‘연예인 특혜’라는 지적이 나왔고, 5개월 만에 무대에 오를 기회를 주는 것이 과연 공정하냐는 의문이 제기되었다.

한편, ‘나는 솔로’ 13기 정숙은 연세대 음악대학을 졸업한 후 독일 뮌헨 국립음대에서 석·박사 학위를 취득한 오르가니스트다. 현재 국내 대학교에서 외래 교수로 재직 중이다.

