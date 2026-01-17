김광규, '빈잔' 듣고 눈물… "전세사기에 돈 전부 잃어, 병원비도 없었다"

김광규가 과거 전세사기 피해를 떠올리며 눈물을 보였다. SBS '비서진' 방송화면 캡처

배우 김광규가 남진의 ‘빈잔’을 듣고 과거 전세 사기 피해를 떠올리며 눈물을 보였다.

지난 16일 방송된 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’에는 대한민국 가요계의 살아있는 전설 남진이 출연했다.

이날 방송에서 이서진과 김광규는 남진의 데뷔 60주년 기념 전국 투어 콘서트 준비를 도운 뒤 대기실로 향했다.

남진은 무대에서 자신의 히트곡 ‘빈잔’을 열창했는데, 이를 들은 이서진은 “‘빈잔’이 음악 좀 한다는 애들도 인정하는 노래”라면서 “이 노래는 술을 부르는 노래다”라고 말했다.

김광규는 “나는 ‘빈잔’ 부르면 운다. 실연당하거나 전세 사기당했을 때 노래방에서 10번 연속 부르고 울었던 곡이다”라면서 아픈 기억을 떠올렸다. 이서진은 “빈집에서 빈잔을 기울이는 거다”라며 농담을 해 때아닌 웃음을 안겼다.

‘빈잔’을 듣던 김광규는 “(가사가) 원점으로 돌아가는 거다. 내가 전세 사기당하고 돈 없을 때였는데 ‘어차피 인생은 빈 술잔 들고 취하는 것’이라는 소절을 부르면서 ‘그래, 없었던 일로 생각하자. 그리고 빈 잔을 다시 채워보자’고 생각했다”라면서 “그 소절을 부르면서 다시 처음으로 되돌렸다”고 이야기했다.

이어 “내가 잘못된 선택으로 돈을 다 날려서 병원비조차도 없었을 때 제일 많이 울었던 것 같다”며 참았던 눈물을 흘렸다.

앞서, 김광규는 한 방송에서 “2010년 서울에 전셋집을 구하려다 사기를 당해 11년 동안 모은 돈 1억1000만원을 날렸다”라고 고백한 바 있다. 이후 전세 사기 아픔을 딛고 2022년 인천 송도에 아파트를 마련해 많은 이들의 응원을 받았다.

